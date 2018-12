A LA OPINION PÚBLICA

Yo, como médico veterinario especialista en Pequeñas Especies, presidente y fundador de Veterinaria Madero, Centro Médico Veterinario y Veterinaria del Centro, como profesionista y especialista en la materia, me permito hacer una enérgica aclaración con todo respeto a la ciudadanía en general de ambos Laredos.

Mi llamado se centra también a todos los médicos veterinarios, clientes, pacientes, porque me encuentro muy decepcionado que se pretende poner en duda mi profesión que data de hace 40 años, dedicados a preservar la salud de sus mascotas y dueños, pues hay enfermedades que son trasmisibles a las personas y son problemas de salud pública.

Reclamo porque nuestra infraestructura, nuestro profesionalismo médico, nuestros valores, ética profesional y juramento de hipocrático que hicimos al salir dela universidad, lo que nos exige dar todo lo mejor de nosotros para mejorar la salud de las mascotas, sus propietarios y población en general, pues contamos con la mejor medicina veterinaria, médicos especialistas, profesionistas de las mejores universidades del país, donde a pesar de todo esto recibimos muchos casos de mascotas que vienen en condiciones críticas y deplorables increíbles, provenientes de todas partes, incluyendo algunas en estado agonizante por malos diagnósticos y falta de exámenes de laboratorio.

Lo que bien pudiera ser una campaña difamatoria en mi contra, mis negocios y personal, subestima que soy un neolaredense de convicción por su ciudad, al aportar nuevas oportunidades de empleo y contribuir así con los proyectos de nuestro Gobierno Municipal para impulsar desarrollo e imagen.

Debo hacer saber sobre los casos de arribo de algunas mascotas para atención médica y son en situaciones de tan mal estado que nos es imposible salvarlas, lo que explicamos al propietario.

Sin embargo las dejan internadas a sabiendas de que es muy difícil de que se recuperen y en la mayoría de los casos no reaccionan o fallecen.

Entendemos que los dueños de estas mascotas, es natural que las sientan parte de la familia. Los propietarios traen segunda opinión de otras clínicas, de las cuales me abstengo citar por nombre, quienes dicen que nosotros somos los causantes de que la mascota no haya respondido y que los exámenes de laboratorio son para sustraerles dinero, cosa que obviamente no es real, pero la gente sin embargo cree más a segundas opiniones que a nosotros y viene a reclamarnos sin fundamentos porque yo les exijo que me traigan el diagnóstico, tratamientos, exámenes, el nombre de la clínica, de los doctores y de ser así nosotros les devolvemos el gasto en caso de que tengan razón y justifique la apelación.

Hago saber que los dueños y/o doctores de esas clínicas nunca dan la cara y eso es a diario y lo malo de esto es que lo difunden con todo dolo en las redes sociales que están de moda y la ciudadanía nos reclama al poner en duda nuestro trabajo profesional.

Pero nadie da la cara.

Veo algo oscuro en todo esto. Creo que es envidia profesional y falta de ética, así también ignorancia de los propietarios ya que aquí contamos con la mejor infraestructura tecnológica y médica de los mejores profesionistas en el país, todo bajo términos legales.

Hago esta declaración a toda la ciudadanía en general a fin de que no haga caso de esta dolosa campaña de desprestigio en mi contra y les aconsejo que cualquier caso de duda sobre la atención a sus mascotas, las puertas de mis negocios de veterinarias siempre estan abiertas para disiparles dudas y sacarlos de sus errores.

Atentamente

Víctor Manuel Garza Guerrero

Especialista en Pequeñas Especies

Nuevo Laredo, Tamaulipas Diciembre 2018

