A la par de pelea de “El Canelo”, Luís Miguel triunfo sin dejar duda

Los Ángeles, Septiembre 18 – . Con todo y un retraso de más de una hora, el cantante mexicano Luis Miguel presentó en el Forum de Inglewood un concierto lleno de magia y energía, como el mismo lo calificó.

Por poco más de dos horas en un concierto que terminó mas allá de la medianoche Luis Miguel se entregó y cantó muchos de sus éxitos y en donde mostró su voz como en sus mejores tiempos.

El retraso no importó cuando las luces se apagaron y apareció un video y una gigantesca manta que cayó para que apareciera el cantante.

En uno de varios momentos emotivos Luis Miguel representó su propio “Grito” cuando interpretó acompañado del mariachi el tema Viva México y en donde la gente le respondió.

Esta vez a diferencia de uno de sus dos conciertos en Las Vegas en donde luchó contra las fallas de sonido, el concierto no tuvo desperfectos, lo que fue evidente hasta para el mismo exigente cantante que acostumbra regañar a su equipo de producción.

En el cierre de sus conciertos por Estados Unidos de su gira Mexico por siempre! ahora Luis Miguel se enfila para una serie de presentaciones por ciudades de Mexico, entre estas varias presentaciones en el Auditorio Nacional.

“Gracias por estar conmigo. ¿Cómo están? preguntó en el único momento en el que intercambio un diálogo con los 17 mil 500 personas, la máxima capacidad de este foro cercano al aeropuerto internacional de Los Ángeles.

“El placer es enorme de estar nuevamente con ustedes agradeciéndoles que estén conmigo que me acompañen, que estén un par de horas con nosotros a través de la música, con canciones que han hecho parte de nuestros corazones”, expresó en un mensaje.

“Es un gran honor. Dos cosas profundamente importantes y fundamentales. Una la musica, dos ustedes. Pero la música no sería sin ustedes; ustedes son el número uno muchas gracias a la musica y a ustedes por hacer posible esta noche de magia y gran energía”, remató.

“La siguiente canción quisiera poderla cantar con todos ustedes si les parece bien. Si les gusta la idea, que tal un dueto no lo he pedido muchas veces”, indicó para empezar a cantar Hasta que me olvides.

Luis Miguel se escuchó con una potente voz y entregó un recorrido musical a veces con temas completos y en otros con medley junto con algunos de sus más recientes temas.

En el show, al astro mexicano estuvó relajado y hasta disfrutó en grande la entrega de su público al que le reconoció en otro momento lo que ha significado en su carrera.

Como es su costumbre Luis Miguel se presentó vestido de forma elegante con traje y corbata negros, así como camisa blanca. En un momento se aflojó la corbata para después desprenderse de ella y luego regresar con chaleco y al final con camisa negra.

Fue aplaudido a rabiar por sus seguidores que le festejaron que se le haya escuchado en gran nivel y haya dejado atrás una mala racha de unos dos años, en los que tuvo que cancelar conciertos por problemas de salud y enfrentó problemas legales en Estados Unidos.

Luis Miguel terminó asi su gira por Estados Unidos en la que de nuevo trajó sus más sonados éxitos en baladas fue acompañado de mariachi y ofreció un apartado íntimo en donde fue acompañado de un pianista y un saxofonista.

Su recorrido fue extenso desde sus primeros éxitos, como Ahora te puedes marchar, Palabra de honor, Isabel y La incondicional, pasó a los boleros como No se tú, Se te olvida, Por debajo de la mesa y La barca; sin faltar las canciones de mariachi como El siete mares, Llamarada y La fiesta del mariachi.

En sus 36 años de carrera artística, Luis Miguel ha lanzado 33 discos de los que ha vendido más de 100 millones de copias alrededor del mundo. Su más reciente álbum, “¡México por siempre!”, incluye clásicos del repertorio mexicano como No me amenaces, Qué bonita es mi tierra y Serenata huasteca.

Para terminar ofreció una combinación de otros éxitos como Cuestión de piel, Oro de ley, Esa niña, Fría como el viento y Entrégate.

Además lanzó pelotas negras gigantes al público y entregó flores blancas a los asistentes de primera fila mientras caía una lluvia de papeles de colores.

