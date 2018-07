A seis años de su violación, joven hispana aun clama por la justicia

Dallas, Julio 11 – . Por más de seis años “Samantha” ha buscado justicia. A los quince años la joven fue violada por un conocido y otro hombre a quien desconocía.

Ahora tiene 21 años y aunque ha formado su propia familia, Samantha no ha podido superar lo que le sucedió.

“A veces me siento en mi cuarto y me entra un pánico porque recuerdo”, dijo Samantha, “Ellos todavía están libres. Tal vez voy a la tienda y me ven, y como han pasado años quizás no los reconozco, me da vergüenza”.

Debido a que era menor de edad cuando ocurrió el delito, MundoHispánico decidió no publicar su nombre completo.

De acuerdo a Samantha todo ocurrió cuando ella y una amiga habían planificado ir al cine, pero en vez de ir en camino a ver la película un conocido, amigo de su amiga, las llevó a una fiesta. La joven dijo que cayó ante la presión social de su amiga quien le dio bebidas alcohólicas.

“Cuando me lo tomé no me gustó y comencé a sentirme mareada y le dije a mi amiga que me quería ir”, dijo Samantha.

Pero según Samantha, su amiga no le hizo caso. La joven no recuerda por completo que sucedió solo partes de los momentos que ocurrió la violación.

Al llegar a su casa Samantha evitó decirles a sus papás que le había sucedido, pero le confesó a su hermana menor que había sido violada.

“Lo primero que se me vino a la mente fue llamar a la policía, buscar quien fue, yo quisiera ser ellos (policías) y tener el poder de haber sido ellos y salir a buscarlos”, dijo Martha madre de la joven, quien no quiso que se utilizara su nombre por temor de que sea revelada la identidad de Samantha.

El sargento Darrell Coslin del Condado de Smith confirmó a MundoHispánico que el caso está siendo investigado pero debido a lo delicado del asunto no pudo revelar detalles. MundoHispánico le preguntó ¿por qué el caso ha demorado seis años?. Coslin dijo que aunque puede haber un sospechoso también tiene que haber suficiente evidencia.

“Ellos tienen los nombres, las direcciones y el examen de violación ¿qué más necesitan?”, dijo Samantha.

No solo el exámen de Samantha sino que miles de exámenes de violación conocidos como ‘rape kits’ no han sido analizados en Texas, denuncia Victoria Neave, representante estatal.

“Este es un problema significante que intentamos de crear conciencia y crear propuestas legislativas para solucionar el retraso de analisis”, dijo Neave. “Mientras tanto, las mujeres deben esperar años por justicia”, agregó.

Martha indica que aunque las autoridades no han arrestado a los sospechosos, les ofrecieron recursos como asesoramiento sicológico y debido al incidente ella podría solicitar para la Visa U, la cual es otorgada a algunas víctimas de crimen y a su familia.

Martha no ha estado interesada en la Visa U, y a raíz del clima antiinmigrante que se vive en Estados Unidos en al actualidad,a dice que se preocupa de ser deportada y que no se haga justicia con su hija.

“Si me voy, nadie le va a seguir exigiendo (a las autoridades) y creo que no es algo justo porque no quiero que a lo mejor estos individuos sigan cometiendo lo mismo con otras niñas”, señaló Martha.

Neave agregó que al ser procesados los exámenes de violaciones no solo se ha podido comprobar que los violadores cometieron un crimen una vez sino que también son arrestados y condenados.

