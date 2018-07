A sus 72 años Cher aun escandaliza; besa en la boca a la actriz Meryl Streep

Los Ángeles, Julio 18 – . A sus 72 años, Cher todavía genera escándalos como el de hoy en la alfombra roja de Londres, en la premiere de la secuela de Mamma Mia!, donde besó en la boca a su compañera actriz Meryl Streep, de 69.

Cherilyn Sarkisian, como realmente se llama la cantante y actriz, decidió besar en la boca a la Oscarizada Streep ante los medios reunidos en el lugar.

De inmediato la muestra de afecto se volvió viral a través de las redes sociales, generando innumerables comentarios.

La trama de Mamma Mia! Here We Go Again sigue el argumento de la primera película de 2008, que recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla, pero ahora gira en torno a los flashbacks para relatar cómo llegó a Grecia el personaje interpretado por Meryl, Donna.

El musical Mamma Mia! nació hace más de 20 años, y se ha convertido en todo un clásico global.

