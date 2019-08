A una semana del tiroteo y ya ofertan amas de regreso a escuelas

Austin, Agosto 20 – . Solo ha pasado poco más de una semana desde los tiroteos ocurrido en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, los cuales en conjunto dejaron 32 personas fallecidas y 51 lesionados. Pero al parecer para algunos, estas tragedias ya se encuentran totalmente en el pasado, es el caso de la tienda de armas Boyert Shooting Center, en el estado de Texas, la cual por motivo del regreso a clases,ha anunciado un descuento del 50% en la compra de armas de fuego.

Así fue como el negocio colocó un cartel para promocionar su oferta que cita lo siguiente; “BACK TO SCHOOL SALE AUGUST 13TH-18TH UP TO 50% OFF FIREARMS” (VENTA DE REGRESO A LA ESCUELA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO HASTA 50% DE DESCUENTO EN ARMAS DE FUEGO).

Michelle Simmons fue la usuaria que dio a conocer la foto a través de la cadena de televisión local KRTK, la cual no tardó en convertirse en viral dado las recientes masacres ocurridas en los EU. La mujer dijo a KRTK que al ver el cartel, se sintió extraña y más tras los sucesos ocurridos días atrás en ese mismo estado; «Fue tan extraño como, ¿Realmente vi eso? «, el esposo de Michelle, quien es profesor, agregó , «En el clima actual y en la cultura actual, donde tenemos tiroteos en la escuela constantemente, parece una mala elección de palabras».

Una de las armas de fuego que tiene en promoción Boyert es el rifle semiautomático Barrett M82-A1 calibre 0.50, llamado un «icono norteamericano» y el cual ha sido probado en «ha sido probado en combate en todos los entornos», o por lo menos eso es lo que dice la publicidad que se puede leer en su portal web. Este rifle se oferta en $999.99 dólares , que al cambio actual serían cerca de $19,000 pesos, y que sería lo que nos costaría hacernos con una verdadera «máquina de guerra».

Boyert ofrece «precios bajos y locos» en otros artículos como municiones y bolsas, que sin duda combinarán perfectamente con otros suministros para el regreso a la escuela, como mochilas y cuadernos. El Paso, Texas se encuentra a 1,164 kms de Katy, TX, ciudad donde se ubica Boyert Shooting Center.

Me gusta: Me gusta Cargando...