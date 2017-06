A venta la residencia de la actriz pionera mexicana Lupita Tovar

Los Ángeles, Junio 08 – . La residencia en Los Ángeles, California, de Lupita Tovar la actriz de la primera cinta sonora en México titulada Santa en 1932, fue puesta a la venta por 11 millones 900 mil dólares, reportaron fuentes de bienes raíces.

La residencia de estilo español, está localizada en la exclusiva área de Bel Air, en el oeste de Los Angeles, es de dos niveles, tiene un techo de azulejos de arcilla rústica y ladrillo encalado además de árboles maduros.

La casa, construida en 1935, tiene 3 mil 550 pies cuadrados de espacio habitable que incluye seis dormitorios, cinco baños, una oficina-estudio y una sala de estar con chimenea.

También tiene un patio de ladrillo con una chimenea al aire libre, una piscina, césped y jardines exuberantes relleno de más de un acre.

El marido de Tovar, agente de talento y productor de Metro-Goldwyn-Mayer, Paul Kohner, compró la casa en 1936 por 17 mil 500 dólares, según informes de la época.

Lupita Tovar, la actriz mexicana que protagonizó la versión en español de la película de 1931 Drácula falleció el año pasado a la edad de 106 años.

Tovar apareció en más de 30 películas como The Invader con Buster Keaton y South of the Border con Gene Autry.

Joyce Rey y Timothy Di Prizito, de Coldwell Banker Residential Brokerage, son los responsables de la venta de la propiedad.