Abandona cárcel Jorge Reynoso pero queda en EU con “rastreador”

Edinburg, Agosto 30 – . El actor mexicano Jorge Reynoso, arrestado en Edinburg, Texas, fue liberado tras pagar una fianza de 250 mil dólares.

Reynoso está acusado por un delito catalogado como felonía de segundo grado, por lo que deberá usar grillete electrónico y entregar su pasaporte para evitar que salga de Estados Unidos.

Al abandonar la prisión indicó que se encontraba en Monterrey, Nuevo León, cuando lo contactaron.

Me llamaron para decirme que había algo muy grave en mi contra, que había una orden de presentación, aquí le dicen orden de arresto. Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien, ya me estaban esperando”, dijo al programa Ventaneando a su salida de la prisión de Edinburg.

El hijo del fallecido actor y locutor David Reynoso aseguró que el trato que recibió de las autoridades estadunidenses fue bueno desde su detención hasta que se retiró de la cárcel.

Así como llegué, así me voy un poco más sucio y un poco más barbón, pero agradecido con la gente de las tres etapas que tuve con las autoridades de Estados Unidos, en esta prisión que me trataron muy bien”.

Aseguró que más adelante dará detalles de la situación por la que atraviesa.

Estoy saliendo para arreglar el asunto, con todo mi cariño les agradezco porque sé que han llamado. Aquí los mismos internos se enteraron y están apoyándome en esta situación”.

El actor, de 62 años, fue detenido por agentes del CBP cuando cruzaba la frontera por el Puente Internacional de Roma–Miguel Alemán, en Tamaulipas.

En un principio, el juez había dictado una fianza de medio millón de dólares; sin embargo, el abogado del actor logró convencerlo de que su cliente no representa un peligro para la sociedad, además de que no tiene la intención de huir a México.

De ser encontrado culpable, Reynoso podría pasar de dos a 20 años en prisión, además de pagar una multa de 10 mil dólares.

Me gusta: Me gusta Cargando...