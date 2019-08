Abre Angelina Jolie su canal de YouTube… y es de activismo

Cd. de México, Agosto 28 – . Angelina Jolie ha demostrado que no hay mamá más cool que ella. No solo es una de las actrices más famosas y bellas de Hollywood, sino que ha sido un gran apoyo para su hija Shiloh en su transición de género.

Pero ahora no nos referimos a nada de eso, sino a que Angelina ha decidido probar suerte como vlogger y ha lanzado su propio canal de YouTube.

Esto ocurrió hace exactamente poco más de una semana y parece ser muy diferente a otros video blogs lanzados por otras famosas como Naomi Campbell.

Este nuevo canal de YouTube sigue la trayectoria de Angelina Jolie como vocera y activista de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y hasta ahora, Jolie ha posteado solo dos videos:

El primero es el discurso que la actriz dio en la Asamblea Ministerial General de la ONU, donde habló de lo vulnerables que son las mujeres y niñas en los contextos bélicos.

El segundo tiene apenas un día en YouTube y es la grabación de otro contundente discurso de Angelina Jolie, esta vez durante el desayuno ‘Mujeres en la industria del entretenimiento’, organizado por The Hollywood Reporter en 2017.

Los videos de su canal ya tienen más de 350 mil reproducciones y más de 9 mil suscriptores.

Parece que Angelina Jolie no tardará mucho en ser la próxima estrella de YouTube.

Me gusta: Me gusta Cargando...