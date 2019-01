Acaba Guanajuato con el desbasto de gasolina al recibir remesa de Texas

Houston, Enero 16 – . El estado de Guanajuato cumple once días de desabasto de gasolinas y solo 110 de 600 establecimientos están abiertos al público, por lo que la estrategia de traer combustible de Texas es una prioridad.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, dijo que la crisis de desabasto ha generado pérdidas por mil 200 millones de pesos, además de problemas laborales, de comercio y turismo.

Rodríguez dijo que el día de hoy se termina de descargar el primer ferrotanque con 9.7 millones de litros gasolina de la empresa Mobil.

No estamos cruzados de brazos. No fuimos a comprar combustible a Texas, solo hacer un vínculo con exportadores y distribuidores para que llegue a Guanajuato. Es importante que Salamanca produzca, que se abran los ductos. Pero no queremos depender tanto de Pemex, sino buscar alternativas”, comentó.

Rodríguez estimó que la estrategia de transportar gasolina vía ferrocarril es más redituable que hacerlo en pipas, debido a la capacidad. Mientras que en una pipa se puede transportar 30 a 50 mil litros de combustible, a un ferrotanque le caben 100 mil litros y cada tren puede transportar, con tres locomotoras, 97 ferrotanques.

El gobernador de Guanajuato dijo que ya se trata con otra empresa de Estados Unidos con presencia de 45 gasolinerías en la entidad, para que “poco a poco”, aumente la opción de comprar combustible en otros establecimientos, no solo en los de Pemex.

Esto generaría mayor competencia, comentó Rodríguez, al tiempo que precisó que el precio de la gasolina en Texas va de los 9 a los 11 pesos.

Me gusta: Me gusta Cargando...