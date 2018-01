Acaba Moyes con esperanza chiva; Chicharito se queda en West Ham

Cd. de México, Enero 12 – . David Moyes , técnico del West Ham, no paró en elogios hacia el mexicano Javier “Chicharito” Hernández , luego que ayer circuló información sobre que los “Hammers” escuchaban ofertas por el atacante.

Es un jugador realmente bueno, su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores ”, dijo el entrenador y que publica el sitio del West Ham.

Moyes reveló el por qué ‘Chicharito’ no ha sido titular con el equipo.

“ Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles . Cuando llegué él estaba lesionado así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero es realmente bueno”, consideró.

Recordando el pasado, en la etapa del Manchester United, el técnico descartó que fuera por incapacidad del mexicano el que lo alineara, ya que “de ese tiempo estaban Wayne Rooney, Robien van Persie y Danny Welbeck. La competencia en los clubes de futbol es siempre dura, pero los buenos jugadores logran consolidarse y ‘Chicharito’ es un buen jugador’”.

Y dejó en claro sobre el futuro del mexicano y el de Diafra Sakho.

No me interesa que salga ninguno de mis delanteros , en este momento se trata de sumar, no de restar y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham”, sentenció.

