Acoso denigrante a Fernanda tras la exhibida al senador Cabeza de Vaca

Cd. de México, Septiembre 27 – . Fernanda Moreno es la joven que por estas horas está en boca de todos los mexicanos. Su imagen tomó notoriedad pública luego de que apareciera en el teléfono celular del senador Ismael García Cabeza De Vaca en plena sesión del Congreso mientras el político mantenía una conversación misógina con otras dos personas en un grupo de WhatsApp.

La foto llegó hasta Moreno, quien -lejos de quedarse callada ante tanta exposición- manifestó sus sensaciones. Le reclamó al senador el uso de su imagen y de una foto que se tomó “hace tres días en el carro de mi mamá con ella al lado”, y aclaró que es estudiante y modelo.

“No soy escort, no sé por qué llegaron esas fotos al teléfono de este señor. No sé si alguien está usando mis fotos para causar algún daño. Tengan mucho cuidado. No crean todo lo que ven”, manifestó.

“Tengo novio, familia y estudio en la universidad. Creí que era una broma. Y no, no es broma”, agregó.

Denunció también que recibe mensajes denigrantes.

También advirtió que, como consecuencia de este episodio, recibió mensajes denigrantes de personas que le preguntan: “¿Cuánto cobras por zarandearte?”.

Ismael García Cabeza De Vaca, senador mexicano del PAN (Partido Acción Nacional), fue sorprendido en plena sesión del Congreso con una fotografía que rápidamente se viralizó y generó la indignación de todo México.

Es que el político estaba manteniendo una conversación sexual durante una comparecencia del secretario de Hacienda en el Senado. Fue sorprendido en un chat viendo una foto de una mujer con un vestido naranja. Esa mujer era Fernanda Moreno.

El hermano del Gobernador de Tamaulipas conversaba sobre la imagen con otras dos personas en un grupo de WhatsApp.

En dicho chat se leyó: “Pasame el cel del padrote. No seas gacho, me la quiero zumbar”, escribió un integrante del grupo identificado como “Manito”. Ante ello, el legislador respondió: “Ya somos dos”

Cabeza de Vaca ofreció una disculpa por la conversación que sostuvo mientras se encontraba en una sesión del Senado. En su cuenta de Twitter, lamentó el hecho y dijo que todo se trató de una “broma inapropiada” en la que no debió participar.

“Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado. No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras. Más allá de una broma inapropiada, nunca tuve otra intención”, manifestó.

