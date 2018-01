Actualizan sitio de Internet para apoyar a dreamers sobre DACA

Austin, Enero 24 – . Miles de dreamers al norte del estado viven bajo la incertidumbre por el futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

El 13 de enero de 2018, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) actualizó su sitio de internet debido a una orden judicial federal que permitió reanudar la aceptación de peticiones para renovación bajo el programa DACA.

Sin embargo, hay ciertos cambios que debes de tomar en cuenta tras dicha decisión. A continuación te compartimos los detalles que vienen directamente del sitio de internet de USCIS:

¿Quiénes califican para renovar DACA?

Las personas que califican son aquellas a quienes anteriormente se les otorgó acción diferida bajo DACA. Estas mismas pueden solicitar la renovación presentando el Formulario I-821D, el I-765 y la hoja de trabajo I-765. También se debe de incluir la tarifa correspondiente de la solicitud que es de $495.

¿Pueden solicitar DACA aquellos que nunca lo han tenido?

Desafortunadamente, USCIS no está aceptando peticiones de parte de personas a quienes nunca antes se les ha otorgado acción diferida bajo DACA.

Si tenías DACA pero expiró justo el 5 de septiembre de 2016 o después de esta fecha, ¿puedes solicitar una renovación? La respuesta es sí. Aún puedes presentar tu petición de DACA en calidad de petición de renovación. Pero mucho ojo porque USCIS pide que escribas la fecha en que caducó tu DACA anterior en la casilla apropiada de la Parte 1 del Formulario I-821D.

¿Qué pasa si tenías DACA pero expiró o te lo cancelaron antes del 5 de septiembre de 2016? Si este es tu caso, entonces la página de USCIS explica que no puedes solicitar DACA en calidad de renovación debido a que las peticiones de renovación usualmente deben ser presentadas dentro del plazo de un año a partir de la fecha de caducidad desde su último periodo. Sin embargo, puedes presentar una nueva petición inicial de DACA, bajo las instrucciones del Formulario I-821D y del Formulario I-765. Para ayudar a los oficiales de USCIS con la revisión de tu petición de DACA y para que esta sea aceptada, se pide que escribas la fecha en que terminó tu DACA anterior, si la tienes disponible, en la Parte 1 del Formulario I-821D.

¿Se puede solicitar un permiso para salir del país (Advance Parole)?

La respuesta es no. USCIS no aceptará ni aprobará peticiones de permiso adelantado o “Advance Parole” que se presenten por aquellos que ya tienen o buscan renovar DACA.

¿Quiénes pueden renovar DACA?

USCIS explica que puedes solicitar una renovación si aún cumples con los requisitos iniciales de DACA que se establecieron en el 2012. Es decir: no has salido de los Estados Unidos sin un permiso adelantado de reingreso (Advanced Parole) desde o después del 15 de agosto de 2012. Has vivido de manera continua en los Estados Unidos desde que presentaste tu petición más reciente de DACA y desde que la misma fue aprobada. No has sido convicto de un delito grave, un delito menor significativo o tres o más delitos menores, o no eres de alguna otra forma una amenaza para la seguridad nacional o seguridad pública.

¿Tienes que presentar documentos adicionales al momento de solicitar la renovación?

¿Dónde puedes revisar el estado de tu solicitud de DACA?

USCIS ofrece diversas herramientas y entre ellas está una página en línea llamada “Case Status Online” donde ingresas tu número de recibo y es ahí donde te muestran los detalles de tu caso. Presiona aquí para ir a la página. La respuesta es no al menos que tengas nuevos documentos relacionados con procesos de remoción o antecedentes penales que no había presentado a USCIS en tu petición previa de DACA, la cual fue aprobadaUSCIS ofrece diversas herramientas y entre ellas está una página en línea llamada “Case Status Online” donde ingresas tu número de recibo y es ahí donde te muestran los detalles de tu caso.

¿Podría USCIS verificar los documentos que estoy enviando?

Sí. USCIS explica que la agencia podría solicitar documentos o declaraciones juradas adicionales para verificar la información proporcionada en apoyo de la petición de renovación de DACA. También podrían ponerse en contacto con otras agencias gubernamentales, instituciones educativas, empleadores, u otras entidades para verificar la información.

¿Qué pasa si mientes en tu solicitud de DACA?

Esto podría tener graves consecuencias ya que USCIS dice que si sabes y deliberadamente proporcionas información falsa en el Formulario I-821D, entonces estás cometiendo un delito grave que tiene castigos con multa o hasta cinco años de cárcel, o ambas. Además, podrías ser colocado en procesos de remoción o deportación.

¿Dónde puedes encontrar los formularios que necesitas enviar para la renovación de DACA? puedes presionar aquí Es muy sencillo, puedes visitar el sitio de internet USCIS.gov o tambiénpara ir directamente a la página donde encontraras los enlaces y así descargar los formularios.

Me gusta: Me gusta Cargando...