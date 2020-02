Acuerdan senadora Covarrubias y SNI solución laboral a “lista negra”

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Febrero 17 – . El secretario de la Federación del Sindicato Nacional de Infraestructura, Santos Francisco Hernández Aguilar recibió la visita de la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, con quien sostuvo una reunión de trabajo en la que abordaron temas meramente sindicales, enfocados uno de ellos a buscar solución concreta a la problemática laboral de esta frontera.

A la reunión con el SNI, la senadora tamaulipeca acudió en compañía de las diputadas locales Leticia Sánchez y Carmen Lilia Canturosas, con quienes tocaron aspectos como la absurda “lista negra” que manejan los gerentes de Recursos Humanos de las empresas para no ocupar a empleados que no comparten la ideología del sindicato correspondiente.

“Sostuvimos una reunión con grupos sindicales de Nuevo Laredo, en donde reiteré mi compromiso con la defensa de los derechos laborales; de la libre sindicalización y del voto libre y secreto, así como lo dicta el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo”, escribió Lupita Covarrubias en su página de Facebook, momentos después del diálogo.

La Senador remarco su exhorto por recuperar la dignidad de los trabajadores.

La reunión transcurrió fuera de colores partidistas y se enfocó básicamente en escuchar y buscar una solución a las inquietudes de los obreros fronterizos, así como las injusticias de que han sido objeto por los compromisos que los gerentes de recursos humanos contraen con los sindicatos.

Uno de los casos que escuchó la senadora es el de la joven Emma Janet Padrón Sosa, quien le comentó que está a punto de graduarse de la carrera de ingeniera y ya forma parte de la “lista negra” que controlan otros sindicatos, ya que en más de cinco veces ha acudido a diversas empresas en busca de un empleo y no ha podido ser contratada.

Durante 10 años, esta joven fue operaria de una de las maquiladoras locales y por ideologías diferentes al sindicato de la empresa, fue despedida.

Hubo otros testimonios vivenciales que la senadora tamaulipeca escuchó, sobre todo las relacionadas a quejas de acoso y discriminación laboral, dentro de las empresas de la localidad.

“Lo que le solicitamos a la senadora Lupita Covarrubias es que de acuerdo a la Reforma Laboral se aplique la libertad sindical y la no intromisión de las empresas en asuntos meramente sindicales”, señaló al respecto el dirigente Hernández Aguilar.

Entre los temas que se dialogaron también figura el hecho de que muchos empleados que deciden adherirse al SNI, sufren a cambio hostigamiento y represión laboral en sus trabajos para hacerlos renunciar o despedirlos de sus centros laborales.

