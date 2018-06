Acusa Cabeza de Vaca ante la Corte Internacional no lo dejan jugar golf

Cd. de México, Junio 28 – . La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un juicio promovido por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, contra el Consejo de Administración del club de golf Bosques de Santa Fe en la Ciudad de México, acusado de daño moral por discriminación por no permitirle ni a él ni a su esposa practicar ese deporte en sus instalaciones.

Hace cinco años, en el 2013, el entonces senador del PAN compró un departamento en ese club, donde también tienen propiedades Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Para el 2014, el hoy gobernador de la entidad también compró la acción número 434 del club, para usar todas sus instalaciones, incluido el campo de golf. No obstante, el Consejo de Administración de dicho club rechazó su admisión pues alegó que el ser propietario de un departamento no lo convierte automáticamente en accionista, sino que debe ser aprobado como socio, hecho que no ha ocurrido.

Ante esa decisión, García Cabeza de Vaca promovió el litigio por presunta discriminación, pero fue rechazado por improcedente según la decisión del ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar.

El mandatario tamaulipeco tramitó un recurso de reclamación contra dicha decisión, mismo que hoy fue admitido a revisión por la Corte, cuya Primera Sala dictará la sentencia definitiva.

