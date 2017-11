Acusan a Televisa de pagar sobornos para lograr los derechos de Mundiales

Nueva York, Noviembre 16 – . Televisa, Globo TV y una tercera empresa pagaron 15 millones de dólares en sobornos a Julio Grondona a cambio de su ayuda para conseguir los derechos de transmisión de los mundiales de 2026 y 2030, afirmó Alejandro Burzaco, principal testigo de la fiscalía en un juicio en Estados Unidos sobre corrupción en el futbol.

Burzaco, ex director ejecutivo de la empresa argentina Torneos y Competencias, testificó que el soborno fue pactado en 2013 durante una reunión de la FIFA en Zúrich.

Detalló que el ente rector del balompié mundial otorgaría a TV Globo los derechos exclusivos de los partidos de los dos mundiales en Brasil, mientras Televisa y Torneos y Competencias los tendrían para el resto de Latinoamérica.

¿Obtuvieron esos derechos?, preguntó el fiscal estadunidense Sam Nitze durante el juicio en el tribunal federal en Brooklyn. Sí señor, respondió Burzaco y detalló que el dinero acabó en una cuenta de un banco suizo.

Reveló que la empresa Datisa, una sociedad en la que participaba Burzaco a través de Torneos y Competencias, acordó en 2013 pagar sobornos de 10 millones de dólares a Jeffrey Webb, presidente de la Concacaf, y Enrique Sanz, su secretario general, por la realización de la Copa América Centenario en 2016 en Estados Unidos.

En ese entonces, Grondona era dirigente de la Asociación del Futbol Argentino y vicepresidente de la FIFA, al tiempo que estaba a cargo del comité de finanzas el organismo rector del futbol mundial.

Burzaco señaló que Grondona también recibió un millón de dólares, y pidió 80 millones, a cambio de su respaldo para que Qatar recibiera la sede de la Copa del Mundo de 2022.

El testigo también pareció confirmar las acusaciones de que las reglas de candidaturas mundialistas de la FIFA fueron violadas con una confabulación entre la candidatura de Qatar para 2022 y una de España-Portugal para 2018. Rusia finalmente obtuvo la sede del próximo año.

Burzaco se declaró culpable de crimen organizado y otros delitos, y como parte de su acuerdo con la fiscalía testifica en el juicio contra el ex presidente de la Conmebol, Juan Angel Napout; el ex presidente de la federación brasileña, José María Marin; y el ex presidente de la federación peruana, Manuel Burga.

Las declaraciones de Barzuco han desatado tal polémica al grado de que Jorge Delhon, ex funcionario del gobierno argentino y señalado de haber recibido sobornos a cambios de derechos de transmisión de partidos, se suicidó el martes al tirarse a las vías ferroviarias a las afueras de Buenos Aires.

En tanto, Fox Sports negó las acusaciones de haber realizado sobornos. Cualquier insinuación en relación a que Fox Sports tuvo conocimiento o aprobó sobornos es absolutamente falsa. Fox Sports no tenía control operacional de la entidad que dirigía Burzaco, aseguró.