Admite legislador de Texas ser adicto a cocaína e irá a tratamiento

Dallas, Noviembre 15 – . Un destacado legislador del estado de Texas admitió este jueves que dejó caer un sobre que contenía varias bolsas de cocaína en un aeropuerto de Austin, y dijo que buscaría tratamiento de drogas.

La policía estatal señaló que las cámaras de seguridad del aeropuerto capturaron al representante demócrata estatal Poncho Nevárez dejando caer el sobre con su membrete oficial del estado en el suelo mientras subía a un vehículo el pasado 6 de septiembre.

Nevárez dijo en un comunicado de prensa que «la noticia es cierta» y que buscaría tratamiento.

«No tengo a nadie a quien culpar sino a mí mismo», dijo. “Acepto esto porque es cierto y me ayudará a mejorar».

“De una manera extraña estoy agradecido. El dolor y la adicción me estaban consumiendo, pero por extraño que parezca, me siento mejor ahora que en mucho tiempo, y lo digo en serio ”, dijo el representante estatal.

Nevárez, un abogado de la ciudad de Eagle Pass en la frontera de Texas, es presidente del Comité de Seguridad Nacional y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Texas. Él anunció el mes pasado que no buscaría la reelección, pero no dijo por qué. En su declaración, Nevárez no dijo si podría renunciar a la Legislatura antes de que expire su mandato en enero de 2021, pero la Legislatura no tiene previsto reunirse hasta entonces.

Según la policía, Nevárez dejó caer el sobre después de un vuelo a Austin en un avión propiedad de su firma de abogados. El sobre permaneció en el suelo mientras Nevárez se alejaba. Más tarde fue recogido por trabajadores del aeropuerto, que encontraron bolsas de polvo blanco adentro y alertaron a la policía.

Un examen del polvo encontró que era cocaína, dijo la policía. Luego, las autoridades obtuvieron una muestra de ADN de Nevárez en octubre en un intento de hacer coincidir su saliva con el ADN encontrado en el sobre. Los detalles del sobre caído fueron incluidos en una declaración jurada presentada para respaldar la orden de cateo del ADN.

