Adquiere coleccionista barcelonés el polémico cuadro de Zapata “gay”

Cd. de México, Enero 17 – . El polémico cuadro La Revolución, del artista Fabián Cháirez (Chiapas, 1987), que despertó pasiones a favor y en contra luego de ser visibilizada en la exposición Zapata después de Zapata, en el Palacio de Bellas Artes, y que derivó en protestas y la colocación de una cédula que la define como “una inadecuada representación de Emiliano Zapata”, de acuerdo con los herederos del Caudillo del Sur, fue adquirida hace una semana por el coleccionista barcelonés Josep María Tatxo Benet Ferrán.

Así lo confirmó, en entrevista con Excélsior, Fabián Cháirez, quien detalló que él mismo negoció la transacción por una suma que no reveló, con lo cual consiguió que su pieza ingrese a la prestigiada colección Censored de dicho coleccionista, la cual será expuesta en el Museo de la Libertad de Barcelona, junto a piezas de artistas como Ai Weiwei (Pekín, 1957) y del fotógrafo estadunidense Robert Mapplethorpe (1946-1989).

El mismo artista relató que desde hace varias semanas fue contactado a través de algunas galerías y de las redes sociales. “Estuvieron tratando de contactarme tanto por las galerías en las que había presentado alguna obra, como por los contactos en redes sociales de gente cercana a mí. Al final fue ése el medio, por contactos cercanos, como dieron conmigo y se mostraron muy interesados en la pieza, porque va en la dirección de la colección que están formando”.

¿Cuándo sucedió la venta?, se le preguntó. “Sucedió la semana pasada, pero ya me habían contactado y estuvimos negociando, hasta que la semana pasada, no recuerdo el día, concretamos la venta”.

¿Qué pasará con la pieza? “La obra permanecerá expuesta en el Palacio Bellas Artes hasta el 16 de febrero, cuando concluirá la exposición Zapata después de Zapata. Después, la pieza ya está comprometida para una primera exposición itinerante y también un par de galerías internacionales me han pedido que participe, pero estamos aterrizando fechas”.

¿En qué lugares? “Está comprometida para otras exposiciones. Primero, una itinerante por parte de Bellas Artes, en lugar y la fecha por confirmar; y después viajará a Inglaterra y España”.

¿Cuál es su reflexión final de esta pieza luego de la venta? “Me sentí bastante agradecido porque al final la obra se ha abierto un espacio por sí sola, y el saber que estará en una colección con la misma línea temática y con otros artistas que han sido censurados y que han enfrentado situaciones complejas por su obra, de la talla de Ai Weiwei y Robert Mapplethorpe, es bastante grato juntarme en una colección que hace énfasis en la lucha por la libertad”.

¿Cuál es el nombre de la colección? “Censored y estará dentro del Museo de la Libertad en Barcelona”.

¿Diría que La Revolución es la obra con mayor alcance en su trabajo pictórico? “Completamente. Esta obra rebasó mis expectativas. Al inicio estaba abordando temas que me interesaban y buscando cuestionar algunos aspectos como las masculinidades o la disidencia sexual.

“Realmente estaba muy enfocada en eso y, en su momento, al exponerla en otras galerías, aquí en México, o al ponerla en redes sociales, había tenido muchos comentarios encontrados. Entonces, sólo ahora la diferencia es la magnitud del evento y para mí ha sido bastante sorprendente ver hasta dónde ha llegado esta pieza. Ahora está en una colección importante y, aunque ya había expuesto algunas piezas en el extranjero, en Estados Unidos, ésta es la que ha tenido un mayor alcance internacional”.

¿Hay interés de otras galerías por más de sus obras? “Sí, he tenido ofertas de otros coleccionistas y sigo en pláticas (con ellos) para que puedan hacerse con alguna de mis piezas”.

¿Cambiará la temática de su obra en el futuro? “He tratado de mantenerme completamente firme a mis procesos. Realmente creo que, como principio, me enfoco en temas que me interesan y éstos van evolucionando. Esta pintura se hizo en 2014 y ya ha pasado por varios temas en todo ese tiempo.

Y así como en esa temporada estaba interesado en hacer retratos para resignificar la imagen del macho mexicano, también abordé la lucha libre y ahora trabajo con temas de la infancia, así que nunca he querido encajarme en un tema, porque siempre he tenido curiosidad por explorar nuevas ideas y direcciones. Eso no va a cambiar”.

¿Qué le diría a sus críticos? “Que la censura siempre va a generar lo opuesto, va a generar más curiosidad en el espectador. Eso les diría”.

¿En cuánto se vendió? “Ese dato no te lo puedo dar”.

La colección Censored también incluye piezas como La estatua de una niña de la paz, Soy Virgen, de la colombiana María Eugenia Trujillo; el payaso del McDonald’s crucificado, del finlandés Jani Leinonen; y Statue of a girl of peace, de los artistas y activistas coreanos Kim Eun-Sung i Kim Seo-Kyung, entre muchas más.

