Advierte el SNTE riesgo de dejar los centros de trabajo sin maestros

Cd. Victoria, Agosto 25 – . El líder del magisterio en Tamaulipas, hizo un llamado a fin de que la Secretaria de Educación, agilice los trámites de regularización por adscripción a nuevos centros de trabajo, claves, pagos atrasados, o de lo contrario se corre el riesgo de dejar grupos vacantes en este ciclo escolar, lo cual es perjudicial para los alumnos de educación básica.

Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que existe una buena relación y disposición del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y prueba de ello es el reconocimiento que manifestó al inicio del ciclo escolar y que reiteró en el puerto de Tampico.

“Lamentablemente fuera del Secretario Héctor Escobar Salazar, los jefes y directores de la Secretaría de Educación, no hacen lo que les corresponde”, resaltó.

“Los trabajadores de la educación no son quienes deben de pagar los errores administrativos de la dependencia, pues a la fecha hay maestros que están en un centro de trabajo laborando normalmente, que tienen incluso su nombramiento, pero porque no se hizo el movimiento administrativo por la parte oficial en su momento, ahora, se les quiere regresar a su anterior centro de trabajo”, mencionó.

Aseguró que por desconocimiento o por no hacer lo que les corresponde, las personas que están en puestos claves de la Secretaria de Educación, pudieran generar un problema serio a los maestros, porque aunque es claro que los docentes aman su trabajo, también tienen necesidades y tienen responsabilidades de familia.

“Es un llamado a que se agilicen los trámites que corresponden a la Secretaría de Educación, ya sea en la parte financiera, de recursos humanos, administrativa o educación básica, para que hagan lo que se debe, para no perjudicar a los docentes y no se genere un problema mayor, porque si regresamos a los compañeros, se va a generar un problema difícil y que afecta, no solo a la educación, sino en lo general a Tamaulipas”, advirtió.