Advierte Trump, si demócratas no ceden, el Ejército levantará el muro

Washington, Diciembre 11 – . El presidente Donald Trump elogió hoy la eficacia del Ejército de Estados Unidos en el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México y advirtió que las fuerzas militares construirán las secciones faltantes del muro fronterizo si los demócratas se niegan a financiarlo.

En una serie de mensajes en Twitter, el mandatario estadunidense destacó que las caravanas de migrantes centroamericanos que intentan cruzar a Estados Unidos desde México, se han encontrado con una barrera impenetrable gracias a los trabajos de los soldados de su país.

A pesar de que las caravanas que ese estaban formando y pretendían llegar a nuestro país, la gente no ha sido capaz de cruzar a través de nuestros recién construidos muros y cercas improvisadas, o por los agentes de la Patrulla Fronteriza y militares. Ellos (los migrantes) ahora se están quedando en México o están retornando a sus países de origen”, escribió Trump la mañana de este martes.

El presidente de Estados Unidos consideró que las fuerzas de seguridad de su país han realizado un ‘trabajo fantástico’ para asegurar la frontera.

Aunque insistió en que todo sería más fácil y menos costoso si los demócratas autorizaran los recursos para el muro fronterizo.

Ellos (los demócratas) quieren Fronteras Abiertas para que cualquiera pueda entrar. Esto nos trae crimen y enfermedades a gran escala. Nuestra Frontera Sur es ahora más segura y permanecerá de esa manera”, comentó el republicano en otro mensaje.

Trump agregó que espera reunirse con los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, para tratar de convencerlos de autorizar los fondos para el muro.

Aunque el mandatario norteamericano advirtió que el muro terminará siendo construido por el Ejército, si los demócratas se niegan a permitir el financiamiento.

Ellos (el Ejército) saben cuán importante es”, afirmó Trump.

Trump ha vuelto a insistir en las últimas semanas en que si los presupuestos no incluyen una partida específica para la construcción del muro fronterizo podría no firmarlos, lo que abocaría a un nuevo cierre del Gobierno y que tendría lugar el próximo 21 de diciembre en caso de que no se alcance un acuerdo.

La pasada semana en rueda de prensa Pelosi afirmó que el muro, una de las grandes promesas electorales de Trump durante la campaña electoral de 2016, es “inmoral, ineficaz y caro” y recordó, además, que el presidente “prometió que México lo pagaría”.

Tras las elecciones de noviembre, los demócratas recuperaron el control en la Cámara de Representantes, y que previsiblemente estará presidida por Pelosi a partir de enero de 2019, lo que dificulta las exigencias de Trump.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha repetido en varias ocasiones que le gustaría conseguir los 5 mil millones de dólares que pide Trump para la construcción del muro, aunque reconoce que es poco probable que los demócratas respalden esa opción.

El último pacto bipartidista en julio sobre esa cuestión resultó en mil 600 millones de dólares para la propuesta estrella de Trump, después de que los republicanos incluyeran el muro dentro del presupuesto para el Departamento de Defensa.

