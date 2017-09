Advierten aplicar medidas contra los tramposos en Maratón CDMX

Cd. de México, Septiembre 14 – . El comité organizador del Maratón de la Ciudad de México detectó que cuatro mil 391 corredores hicieron trampa en la edición de este año al cruzar la meta sin completar el recorrido, de los cuales 691 tenían marca para inscribirse al maratón de Boston , pero ya han sido reportados para que no puedan participar en la carrera de Estados Unidos y fichados para 2018 en la capital .

Si se inscriben en 2018 los vamos a tener identificados y si cruzan la meta no les vamos a entregar la medalla hasta que se haga la validación de que completaron la ruta”, reveló Javier Carvallo , director del maratón capitalino. “En caso de que no hayan corrido la ruta, habrá una sanción de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) para que ya no puedan participar en carreras avaladas en la capital; es la única manera de educar al corredor”.

Las autoridades ya entregaron a los directivos de Boston el listado de finalistas oficiales, dejando fuera a los que hicieron trampa para cruzar la meta, por lo que garantizan seguir siendo un evento clasificatorio para esa competencia.

Durante la ruta del maratón hubo 11 puntos de medición de tiempo, y para descalificar a alguien se requería haberse saltado más de dos . La razón, como sucedió con el mexicano Juan Luis Barrios, es que el chip pudo haber no marcado en algún punto, pero aseguran que la medición tecnológica está confirmada con la presencia de jueces.

Carvallo explicó que la presencia de corredores tramposos no es nueva, pero creció en esta edición; a pesar de ello dice que los que sí finalizaron la prueba de forma legal fueron 23,887.

LAS MANCHAS DEL MARATÓN

– El Comité Organizador informó la descalificación de 5,806 corredores, de los cuales mil 415 tomaron la salida, pero no terminaron, y 4 mil 391 cruzaron la meta sin cubrir el recorrido.