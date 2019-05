Agrede “fan enloquecidos” por la espalda al actor Schwarzenegger

Los Ángeles, Mayo 20 – . El actor, político y ex-culturista de 71 años estaba tomándose fotos con los fans cuando un hombre se le acercó corriendo por la espalda y le propinó una brutal patada voladora. Schwarzenegger fue propulsado por el golpe pero no llegó a caer al suelo, mientras que el agresor fue reducido inmediatamente por los guardaespaldas de la estrella (minuto 0:55).

Arnie siguió su encuentro con los fans, pero minutos después fue evacuado de la sala. Había acudido para juzgar una competición de salto con cuerda, y poco después comunicó a sus fans vía Twitter que se encontraba perfectamente.

“Gracias por preocuparos, pero no tenéis por qué hacerlo. Pensé que me había empujado la multitud, que pasa muy a menudo. Solo entendí que me habían golpeado cuando vi el vídeo, como todos vosotros. Solo me alegro de que ese idiota no interrumpiese mi Snapchat”, escribía el austríaco.

Al parecer, los organizadores del evento consideran que se trataba de un “fan enloquecido”, y el propio Schwarzenegger ha asegurado que no presentará cargos y que espera que esto sea un “despertar” para el agresor y le permita “volver a encauzar su vida por el camino correcto”.

Incluso Arnold publicó otro ángulo del video en su perfil de Instagram intentando quitarle hierro al asunto.

El actor está de gira internacional con el mencionado festival deportivo –el mayor del mundo en la categoría multi-deporte. No obstante, también tiene tiempo para mantener al día a sus seguidores en redes sociales, publicado uno de los mejores vídeos de TikTok que recordamos el pasado marzo.

Aunque sin duda el mayor evento que nos depara Schwarzenegger en el futuro cercano es el estreno de Terminator: Dark Fate, sexta entrega de la saga de ciencia ficción, en la que el T-800 que encarna Arnie volverá a reunirse con Linda Hamilton, la Sarah Connor original. Su estreno se espera para el próximo 1 de noviembre.

