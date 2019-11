Agreden a venezolana por hablar español en escuela cerca de Houston

Houston, Noviembre 07 – . Michell Carvajal, una adolescente venezolana que asiste a una preparatoria en Katy, Texas, una ciudad al oeste de Houston, denunció haber sido víctima de un ataque en un autobús escolar el pasado 18 de octubre, al parecer, por hablar en español con un grupo de amigos.

La violenta agresión, que fue grabada con un celular por uno de los compañeros de las estudiantes, le ha cambiado la vida a la joven venezolana, quien vino con su familia a Estados Unidos en busca de refugio.

“Mentalmente y emocional y eso… sí me afectado demasiado. Algo que yo solamente lo vi en las películas, ‘el bullying’. Cuando lo empecé a vivir yo no lo podía creer”, dijo Michelle.

El incidente, según el relato de la joven, inició días antes cuando la estudiante involucrada en la agresión, una joven de raza negra, les criticaba verbalmente por hablar español. El día del hecho, le lanzó un lápiz a la cara y, tras discutir y golpear a otro compañero que la defendió, Michelle le respondió diciendo que tenía los mismos derechos y que no debería actuar de esa forma. Fue allí cuando la discusión se tornó física.

“Ya llegó un punto en donde la niña me estaba empezando a pegar tan fuerte que todo el mundo se quiso meter, pero como en el video se ve obviamente nadie podía quitármela de encima”, explicó Michelle.

Voceros del Distrito Escolar de Katy dijeron a Univision Noticias que “están al tanto del informe sobre una denuncia de agresión en un autobús escolar de Katy ISD y que la gerencia del plantel y la policía de inmediato investigaron y aplicaron las consecuencias (sic) disciplinarias pertinentes a ese informe”.

A pesar de que por norma oficial las autoridades no pueden revelar la identidad de la agresora, aseguran que fue sancionada de acuerdo con las políticas y procedimientos del distrito escolar.

Nardy Rojas, la madre de Michell, cuenta que está muy preocupada porque debido a que su hija no sufrió cortadas o roturas de hueso, el fiscal se rehusó a establecer cargos penales y la alumna agresora ha sido reubicada por 75 días en otra escuela, pero luego regresará a la preparatoria de Katy, donde sigue estudiando la joven venezolana víctima de la agresión.

“Yo no quiero llegar a ese momento porque uno no sabe como va a reaccionar la niña (agresora), a lo mejor no va a reaccionar de una mala forma, pero no sabemos”, dijo la señora Rojas.

“Nosotros no nos quedamos callados, porque yo no me iba a quedar con eso… porque dije, yo no merecía esto”, agregó Michell.

Las autoridades escolares, según contó la víctima, le han recomendado mantenerse en grupo en la escuela para evitar alguna confrontación con amigos de la joven agresora.

