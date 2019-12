Aguinaldos deben ser sobre el nuevo salario establecido: SNI

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 02 – . El Sindicato Nacional de Infraestructura (SNI) hizo un llamado a la clase trabajadora de Nuevo Laredo para que al recibir el pago de su aguinaldo sea sobre la nueva cotización para la frontera.

La entrega de este estímulo económico al trabajador debe ser en los 176.60 pesos diario que recién estableció el Gobierno Federal y no sobre los 86 que estaban marcados con anterioridad, declaró Santos Francisco Hernández Aguilar, secretario general de la Sección 156 de dicho gremio en el Estado.

“Estamos al pendiente de manera permanente en estas fechas, del pago justo al trabajador por concepto de aguinaldos, el que por primera vez deberá ser al doble de los entregado en otros años”, dijo.

Aclaró que aquellos trabajadores que tengan alguna duda sobre su percepción salarial o pago de aguinaldo, no necesariamente deben ser afiliados del SNI y pueden acudir a Obregón 801 o bien llamar al teléfono 712-22-70.

“Estamos abiertos a brindar el respaldo y asesoría laboral a quienes la soliciten como trabajadores sin estar integrados al SNI, así también en la disposición de atender el procedimiento jurídico”, puntualizó.

Habló sobre las instancias de alcanzar una solución en la inconformidad presentada por algún trabajador sobre el pago de aguinaldo, yendo en primera instancia al dialogo con el patrón, segunda opción acudir ante la Secretaría de Conciliación y Arbitraje o bien hasta el nivel Federación.

Hernández Aguilar, destacó que el trabajador debe mantenerse muy vigilante de sus derechos laborales en el pago de su aguinaldo, debido principalmente a la duplicación de su salario por ser frontera y por lo tanto debe estimado en esa proporción.

“Estamos de acuerdo que aún antes de establecerse los nuevos salarios mínimos para la frontera, el sector laboral de Nuevo Laredo ganaba por encima de lo establecido, por lo tanto no creemos sea altamente difícil cumplir con lo que ahora establece por ley”, asentó el dirigente del SNI.

