Ahora dice Lupillo Rivera que su romance con Belinda fue chantaje

Cd. de México, Noviembre 21 – . Lupillo Rivera sigue dando de qué hablar por su romance con Belinda. Ahora ha asegurado que por presión fue que confesó que fueron novios.

El cantante también aseguró que nunca quiso lastimar a Beli y que en todo momento la defendió. Además, criticó a quienes le han dicho que solo lo hizo por fama: «No necesito andar agarrando la fama de ninguna mujer ni nada de ese rollo».

En el video yo nunca hablé absolutamente nada de la mujer. Yo en el video no dije nada malo de esa mujer. Yo siempre hablé bien, siempre estuve hablando las cosas positivas de ella», dijo defendiéndose ante el enojo de Belinda.

Aunque en meses pasados se dio a conocer un video en el que puede verse a los cantantes besarse muy cariñosos, Lupillo confesó que solo dio las primeras declaraciones porque lo «chantajearon» y le dijeron que darían a conocer un segundo video:

Esa vez nos atoraron… me atoraron con un video, me atoraron y me dijeron: ‘Lupe necesitamos hablar de esto porque puede salir este video’, así de fácil. Tengo que decirlo aunque se enoje, ¡y se enojó! Está bien, no hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger».

Al respecto, Gustavo Adolfo Infante aseguró que en realidad fueron Belinda y Lupillo quienes incluso amenazaron de muerte a Elisa Beristain y a Javier Ceriani para pedirles que bajaran de Youtube el video en el que Lupillo confesaba que estaba enamorado de ella.

