Ahora es Matamoros donde van 29 empresas al paro en demanda salarial

Matamoros, Febrero 07 – . Un total de 29 empresas de nuevas industrias se sumaron este miércoles a los paros laborales que ahora se conocen como Movimiento 20/30.

Las exigencias de estas empresas son similares a las hechas por 48 maquiladoras que, de manera escalonada, iniciaron el paro de labores en Tamaulipas desde el pasado 12 de enero, pues también piden un incremento salarial del 20 por ciento y bono de 32 mil pesos.

La compañía PASA, empresa que presta el servicio de recolección de basura al Ayuntamiento de la ciudad, se sumó al movimiento.

El Ayuntamiento de Matamoros renta 27 camiones a la empresa PASA para la recolección de basura. Los 60 trabajadores de la empresa no están afiliados a ningún sindicato, pero exigen lo mismo.

También trabajadores de Soriana y de otros supermercados como Smart, Walmart y Chedraui están en paro de labores: exigen mejor trato, salario justo y manifestaron su descontento con el sindicato que los representa.

Señalaron que las cuotas sindicales representan un porcentaje alto de su salario, además de exigirles el pago de otros rubros como el festejo para la posada y otros eventos.

Previamente, empleados de Reinfro, Castlight, Adient, Joyson, Safety Sistem, Avances Científicos, Arkema, Rosamax, Schumex, Avant, Kasco, Kidde, VDO, Toyoda Gosei, Fisher Dinamic, Robert Shown, Tridonex, Cardinal Brands, IAI, AMPAD, y tiendas como S Mart, Walmart y Chedraui, se unieron al paro que mantienen también Coca Cola, Purificadora Blanquita, leche La Vaquita y Candados Universales.

Otras empresas como Tapex Mexicana, acordaron los mismos beneficios para sus empleados, sin que hubiera un movimiento, por lo que la producción no se detuvo.

Mientras que trabajadores de Hilti difundieron una reunión con representantes de la empresa en donde les dicen que “de ninguna manera se aceptará un incremento a los salarios del 20 por ciento”.

La empresa Vidrio Decorativo Occidental (VDO) ofreció un aumento laboral del ocho por ciento, mismo que fue rechazado por los empleados que se mantienen en paro.

En cuanto a la situación en los centros comerciales, Abel Morón Guzmán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Matamoros) condenó cualquier paro ilegal por parte de trabajadores de empresas afiliadas a este organismo y dijo que se apoyará a las empresas en su totalidad siempre y cuando cumplan con las prestaciones y tabuladores establecidos en la Ley.

“Los centros comerciales y las empresas comerciales son organismos afiliados a Canaco/Servytur, por lo que exhortamos a los trabajadores a no incurrir en conductas fuera de ley que darán el pleno derecho a sus empleadores a separarlos de su fuente de trabajo de manera definitiva”, señaló Morón.

Afirmó que las empresas de Matamoros adheridas a Canaco cumplen con las prestaciones que establece la Ley para los trabajadores, por lo que dijo que, cualquier petición de mejora debe darse con diálogo y bajo condiciones económicas que la empresa pueda cumplir y no bajo amenaza, presión o influencia de terceros ajenos.

“Hemos recomendado al comercio organizado de Matamoros no ceder a chantajes ni peticiones desproporcionadas de trabajadores y buscar mediante conciliación y diálogo atención a sus demandas pero si esto no se da bajo estos términos y dentro de la legalidad los patrones están en libertad de correr a los empleados”, expuso el líder de la Canaco estatal.

Maquiladoras

De las 48 maquiladoras que comenzaron una huelga el pasado 25 de enero, en 43 de ellas ya se realizaron acuerdos para pagar el bono único de 32 mil pesos y un incremento a los tabuladores del 20 por ciento, exigido por el Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM).

De acuerdo con el líder del SJOIIM, Juan Villafuerte Morales, han sido despedidos al menos 500 empleados desde el 12 de enero que empezaron los paros, pese a que se acordó que no serían desocupados y se pagaría al 60 por ciento el tiempo en que duró el conflicto.

La secretaria del Trabajo, María Estela Chavira Martínez, señaló que tan sólo 50 trabajadores se han presentado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para solicitar asesoría sobre esta situación.

Explicó que desde que iniciaron las manifestaciones se les recomendó a los trabajadores que lo hicieran fuera de su horario laboral: “lamentablemente, cientos de ellos fueron desinformados, nosotros vamos a estar pendientes a través de los inspectores y el área de Conciliación y el área de Defensa Laboral y no nos vamos a retirar hasta que esté al ciento por ciento concluido”.

Ante la amenaza de que este tipo de paros y huelgas puedan ser replicado en otras ciudades, el Gobierno estatal difundió un video para tratar de desanimar el estallamiento de huelgas.

En el video se llama a los trabajadores de Reynosa a no estallar huelgas y favorecer la paz laboral: “Reynosa quiere trabajar, Reynosa no quiere huelgas, Reynosa quiere paz”.

