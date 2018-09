Al medio nivel en trabajadores la utilización de créditos en Infonavit

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Septiembre 28 – . Pese al incrementa en el ofrecimiento crediticios por parte de Infonavit, al menos el 50 por ciento de los trabajadores calificados para la adquisición de una vivienda, prefieren abstenerse por resultar caros los pagos y otro tanto por incertidumbre en la economía.

De acuerdo a información de Roberto Darwin Marroquín, delegado de Infonavit en Tamaulipas, Nuevo Laredo es una de las ciudades en Tamaulipas que por su fortalecida fuerza laboral ha propiciado la creación de una mayor dinámica en la aportación de créditos.

Admitió sin embargo que alrededor del 50 por ciento de los trabajadores que reúnen los requisitos y califican para un crédito de vivienda no lo aprovechan, en tanto que existen cerca de mil 800 viviendas listas para ofertar.

Hizo saber que buscan colocar alrededor de 20 mil créditos en el estado y actualmente se tienen unos 140 mil aportadores que tienen la posibilidad de hacerlo, mientras que Nuevo Laredo se ubica como una de las plazas más atractivas por su alta de derechohabiencia en el Seguro Social.

“Nuestro ejercicio de créditos es de 20 mil solvencias que tenemos que otorgar al año, hay que recordar que tenemos una demanda potencial que ahorita pueden solicitar una vivienda y no lo han hecho son 140 mil en todo el Estado, tan solo en Victoria hay 20 mil”, detalló.

De acuerdo con los datos del Instituto, en el Estado hay alrededor de 40 mil trabajadores que ya tienen un crédito ejercido y aproximadamente 40 mil más que ya cuentan con esta posibilidad de sacar un préstamo, pues ya precalifican, pero no lo han aprovechado.

“Antes Nuevo Laredo representaba el nueve por ciento de las operaciones de la delegación desde el punto de vista de financiamiento de Infonavit y ahorita ya se tiene el 11 por ciento y pues ha crecido dos por ciento el financiamiento”, comentó al retomar el punto local.

Me gusta: Me gusta Cargando...