Alcanza libertad bajo fianza pastor acusado de abuso sexual de menor

Houston, Junio 18 – . Stephen Bratton, un expastor bautista que fue arrestado el pasado 14 de junio en Houston bajo cargos de abuso sexual continuo a una menor, quedó en libertad tras pagar 50,000 dólares de fianza, según documentos judiciales del condado Harris.

El acusado fue pastor de la iglesia Grace Family Baptist en Houston hasta el pasado 19 de mayo cuando esta congregación lo expulsó al enterarse de que el religioso había mantenido relaciones sexuales durante años con una familiar desde cuando ella tenía 13 años, se lee en una declaración escrita de la iglesia.

“El 16 de mayo, Stephen Bratton confesó a los pastores Erin Frye y Aaron Wright que había estado abusando sexualmente de una menor durante años. Esta fue la primera vez que se tuvo conocimiento del asunto… y ese mismo día se hizo una denuncia en la oficina del sheriff del condado Harris”, dice la misiva de la institución.

Los investigadores asignados al caso entrevistaron a la víctima quien relató que Bratton abusó de ella desde 2013 hasta 2018. “La menor declaró que tenía 13 años cuando el acusado le tocó sus genitales por debajo de la ropa y luego le pidió que le acariciara su pene y le practicara sexo oral”, detalla el documento de la acusación.

Tras esos primeros contactos, pasaron a tener relaciones sexuales con penetración varias veces al día y múltiples veces a la semana en la casa del acusado. “La víctima testificó que cuando ella quería algo o deseaba ir a algún lugar, tenía que complacer a Bratton, teniendo relaciones sexuales con él”, se lee en el documento judicial.

La esposa del acusado supo de los encuentros entre él y la adolescente cuando este le confesó lo que estaba ocurriendo el pasado 15 de mayo, según el relato de los detectives.

“Le dijo que tenía sexo con la menor de forma constante en días de semana desde que ella tenía 13 años y hasta que cumplió 15. Luego los encuentros continuaron, pero eran menos frecuentes”, según un recuento del detective consignado en la acusación.

La esposa del religioso dijo desconocer que el abuso estuviera pasando en su propia residencia.

Los investigadores también interrogaron a tres pastores de la iglesia, incluidos Frye y Wright, quienes atestiguaron que Bratton les admitió que mantuvo relaciones sexuales constantes con la adolescente desde que ella tenía 13 años y hasta que cumplió 15.

Bratton, quien es padre de siete hijos, impulsó un proyecto de ley en Texas contra los abortos, el cual acusa de homicidio a las mujeres que decidieran someterse al procedimiento, según reporta la agencia noticiosa AP.

Esta iniciativa contemplaba un castigo de pena de muerte, pero no obtuvo votos a favor.

«Quien autoriza o comete un asesinato es culpable», afirmó Bratton durante una audiencia en la que se discutía este tema en abril pasado, según cita la AP.

Ante el incremento de acusaciones contra representantes religiosos, la semana pasada los líderes de la iglesia bautista presentaron un plan para combatir el abuso sexual en la congregación protestante más grande de los Estados Unidos.

