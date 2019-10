Alcanza “purga” anticorrupción a magistrado y lo pone en congeladora

Cd. de México, Octubre 11 – . El Poder Judicial de la Federación puso en la mira a un magistrado que presuntamente encabeza una importante red de corrupción y tiene graves inconsistencias en sus ingresos.

Suspende la Corte a un magistrado

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció la suspensión del magistrado en el Primer Circuito de la Ciudad de México, Jorge Arturo Camero, quien revisaba amparos sobre las obras para el aeropuerto de Santa Lucía, por presuntamente pertenecer a una red de corrupción y tener inconsistencias graves en sus ingresos.

En conferencia de prensa, Zaldívar Lelo de Larrea señaló que este magistrado era una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial, para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial.

(Si las investigaciones) llegan a buen puerto, ustedes se darán cuenta que ahí se rompió una red de corrupción muy importante que había en el Primer Circuito. Estamos trabajando con mucha intensidad en este sentido, pero al mismo tiempo también estamos defendiendo a los jueces y magistrados que hacen labor adecuadamente”, señaló.

Aunque no reveló nombres, el investigado es Jorge Arturo Camero Ocampo.

Sobre él, Zaldívar dijo: “Digamos que no le cuadran las cuentas”.

Aseguró que en el Poder Judicial de la Federación no habrá intocables y, sin llevar a cabo una cacería de brujas, durante su administración buscará erradicar actos de corrupción y nepotismo entre jueces y magistrados.

Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando, en esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México”, puntualizó.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal reveló que a la fecha hay un número importante de jueces y magistrado que están siendo investigados, pero también hay estados de la República que ya quedaron limpios en su totalidad.

Zaldívar expuso que de enero a la fecha han detectado algunos circuitos donde había prácticas indebidas y esas regiones se encuentran cambiando de adscripción a los magistrados y a los jueces mientras que cuando hay situaciones graves se ha procedido a las suspensiones.

Hay un número importante de magistrado que están siendo investigados, tampoco estamos en una cacería de brujas, porque quiero reiterar que la mayoría de jueza, jueces, magistradas y magistrados son honestos, tenemos investigaciones, no me gustaría decir el número; tenemos ya destituciones y tenemos suspensiones”, indicó.

También resaltó que desde enero, el Consejo de la Judicatura ha utilizado las readscripciones de juzgadores para romper con los conflictos de interés.

Si tenemos un magistrado que tiene 22 familiares en el mismo Circuito o a veces en el mismo colegiado, o a veces tenemos casos en que los magistrados son parientes y el juez al que le van a revisar sus asuntos es hijo de uno de los magistrados pues si hay ciertos conflictos de interés al menos. Entonces lo estamos arreglando, es un problema, yo diría generalizado del Poder Judicial Federal”, señaló el ministro.

