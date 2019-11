Alerta Nuevo León por surgimiento de tres nuevos carteles de la droga

Monterrey, Nuevo León, Noviembre 20 – . Nuevo León se ha convertido la zona de disputa de nuevos grupos delictivos, que sin ser nombrados por las autoridades, los han señalado como responsables de los recientes homicidios con un mayor índice de violencia.

Son tres los nuevos grupos, que no están relacionados con los cárteles ya conocidos; Del Noreste, Del Golfo, Zeta Vieja Escuela, Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, y Beltrán Leyva.

Los homicidios, cuerpos desmembrados y narcomensajes que se presentaron en los últimos días, no es una guerra de cárteles, así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci.

El funcionario estatal señaló que los siete homicidios del lunes y el hallazgo de restos humanos embolsados, tienen que ver directamente con la formación de estos grupos del crimen organizado.

«No es precisamente disputa entre cárteles, hay también grupos que no pertenecen a un cártel, pero están formándose, que no pertenecen a uno de los tradicionales. Entonces están creando nuevos grupos delictivos, y tenemos que acabar con ellos.

Son tres nuevos grupos, pero yo no les voy a dar publicidad, ni voy a decir los nombres. Yo no soy vocero del crimen, ni lo seré. Mi chamba es proteger a la gente, no a los crimínales, ni darles promoción», señaló Fasci Zuazua.

La inseguridad ha provocado que el número de homicidios crezcan, y supere la cifra del 2018, que ya era la más alta de los últimos tres años.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, de enero a octubre de este año se presentaron 825 muertes violentas, siendo febrero el mes de mayor número de delitos de este tipo con 110.

Además de ir en aumento el número de delitos, también se ha recrudecido la forma de los mismos. El mes pasado, la delincuencia organizada acabó con la vida de siete personas que fueron calcinadas.

El 8 de octubre se dio el primer caso con una pareja al interior de un vehículo en la colonia Roma. Otros casos se suscitaron en las colonias Independencia, Madre Selva, Valle del Infonavit y en el carril express de la avenida Constitución.

Ahora amenazan con una nueva modalidad, pues ayer en dos hechos distintos, se encontraron ocho bolsas con cuatro cuerpos desmembrados en su interior.

