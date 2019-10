Alerta Patronato del CI sobre un bajo egreso en las universidades

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Octubre 08 – . De preocupantes calificó José Cruz de la Luz Paz, presidente del Patronato Pro Educación del Consejo de Instituciones las cifras de quienes logran egresar de los centros universitarios, así también del oficio en que se ocupan y que no corresponde.

Expuso que de acuerdo a un estudio de la Organización de para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo al rango de edades 77 por ciento de los mexicanos entre 25 y 34 años carece de un título universitario.

“Y este porcentaje aumenta cuando se trata del rango de 34 a 64 años, ya que es de 83 por ciento sin universidad concluida, en tanto que el porcentaje aumenta cuando se trata del rango de 34 a 64 años, ya que es de 83 por ciento sin universidad concluida”, dijo.

Consideró que el Gobierno Federal debe dar más oportunidades a quienes concluyan una carrera profesional, como sería el hecho de no cobrarles la titulación como un estímulo y reconocimiento.

“Existe una frustración tanto en los egresados universitarios como en las empresas, ya que los jóvenes están saliendo con carencias que les impiden conseguir un empleo acorde a su nivel educativo”, abundó en su análisis del estudio del OCDE.

Si queremos un país progresista, pues entonces hagamos por el estudiantado, por la generación de profesionistas para que se sumen al desarrollo del país, pues de otra manera se asemeja que solo cultivamos trabajadores, pero no patrones, abundó.

De la Cruz Paz mencionó que aunque en los estudios de la OCDE se reconoce que la matrícula a nivel superior creció de 21 por ciento a 38.4 por ciento entre 2000 y 2018, existen varios problemas; el primero es que el porcentaje sigue siendo bajo en comparación no sólo al interior de este organismo, sino con otros países de la región como Chile o Colombia.

“Hemos expuesto a los diputados para que desde su legislatura consigan quitar el pago de la titulación, por ser oneroso, además de que finalmente bien podría ser un reconocimiento para quienes terminen y un estímulo para aspirantes a lograr una profesión”, asentó.

