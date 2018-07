Alerta, una botella de agua en el vehículo puede causar incendio  

Las Palmas de Gran Canaria, España, Julio 30 – . El cine nos ha enseñado en multitud de ocasiones que con una botella de cristal se puede encender una hoguera aprovechando el efecto lupa. Pero, ¿sabías que puede ocurrir lo mismo con una botella de plástico?

Ante la posibilidad de que muchos no lo sepan, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado una alerta a través de su perfil en Twitter avisando del peligro que supone dejarse una botella de agua en el coche en pleno verano. Y por si alguien no se lo cree, ilustra lo que puede pasar con un vídeo.

“Y es que la botella de plástico con agua que dejas en el coche, puede ocasionar un incendio con el calor, por el efecto lupa que crea. En verano es habitual llevar agua, y es habitual el calor. Si no tenías ni idea, posiblemente tus seguidores tampoco. ¡Compartámoslo!”, avisan los agentes en su tuit. Con él, un vídeo en el que se ve como, efectivamente, una botella con agua colocada en el hueco del freno de mano concentra los rayos del sol proyectándolos sobre la tapicería del asiento del copiloto llegando un momento en el que se observa humo.

Por eso, hay que extremar las precauciones en verano, cuando el calor aprieta. Lo normal en esta época del año es viajar con una botella de agua encim. El sentido común y la DGT recomiendan mantenerse bien hidratado para combatir la somnolencia en carretera. Así que lo más seguro cuando se baja del coche es llevarse la botella consigo. Si no se hace, conviene guardarla bajo el asiento, en la guantera, el maletero o en cualquier lugar donde el sol no incida sobre ella directamente.

Con este gesto se evitan dos cosas. Por un lado, que no se caliente tanto el agua y resulte imbebible después. Por otro, y más importante, que cuando se regrese al coche este no se haya incendiado. Toda precaución es poca y de ahí el aviso policial. Basta con hacer una búsqueda rápida en Youtube para encontrar unos cuántos vídeos que ilustran lo que puede pasar de dejar la botella donde no se debe. En el que puede verse a continuación, por ejemplo, explican cómo sucede y que al llegar a los 120 grados una botella de agua expuesta al sol puede provocar una llama al concentrar los rayos de sol y proyectarlos sobre una mismas superficie inflamable.

