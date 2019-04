Aletargados cruces comienza a “tronar” transporte de carga

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abril 03 – . Un límite no máximo de 48 horas fue establecido por el sector del autotransporte de carga para resistir los estragos ocasionados por los retardos en el cruce del intercambio comercial entre Estados Unidos y México.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que a 72 horas de haber iniciado le lentitud en el movimiento de carga, derivado de la contingencia migratoria que enfrenta Estados Unidos, las pérdidas son severas, aunque sin evaluación aún.

“Sí hay pérdidas, pero de momento no las podemos evaluar, pero sí en 48 horas más, después de concluir una reunión nacional, donde como primer paso se envió una circular a todos los socios para que adopten las medidas necesarias ante la lentitud de cruces”, dijo.

Asintió en que el programa más afectado es el Just in Time, el cual funciona mediante la entrega del proveedor en determinado tiempo de la materia prima que utilizan empresas en sus líneas de producción.

“Este programa Just in Time, siempre tiene mercancía en inventario para solventar algún tipo de eventualidad, como el que actualmente está sucediendo, pero no creo que dure más de 48 horas”, comentó.

Afirmó que de momento agentes aduanales y trasportistas están muy de cerca monitoreando la problemática, derivada de la reubicación de personal de Aduanas de EU hacia los puntos de revisión de documentos de la masa de migrantes.

Lozano Guajardo, admitió que la situación que trastorna actualmente el comercio entre ambos países debido a lentitud de revisión de la Aduana norteamericana, podría tornarse caótica de proseguir con el faltante de personal en el área de revisión.

“Hay que adecuarse, ese es el llamado de momento, pero esto no resistirá más de 48 horas, que es para entones que ya tendremos la evaluación de daños. Esperemos que esto no continúe, pues afectará tanto a Estados Unidos como a México”, sostuvo.

