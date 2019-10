Alista gran homenaje México para despedir al Príncipe de la Canción

Cd. de México, Octubre 03 – . Después de la reunión que tuvieron José Joel, Marysol y Sarita, hijos de José José, se decidió que los restos del cantante sean trasladados a México, entre lunes y miércoles de la próxima semana, para ser homenajeado en nuestro país y posteriormente enterrado.

A través de un video que subieron a sus redes sociales los dos hijos de Anel Noreña, explicaron que siguen charlando, limando asperezas y que están definiendo qué es lo que harán para despedir a El Príncipe de la Canción.

De acuerdo con Joe Carollo, comisionado de la ciudad de Miami, los tres hijos del intérprete firmaron una serie de acuerdos redactados directamente en el Consulado de México en Miami. y que a su debido tiempo la familia informará de todo lo que pactaron.

Sin embargo, en entrevista al programa Ventaneando el funcionario dio a conocer algunos de ellos: José José será sepultado en México, el cuerpo será trasladado a nuestro país entre el lunes y miércoles de la próxima semana y el sábado 5 de octubre se llevará a cabo el homenaje en Miami, Florida en el Miami Airlines Arena, con capacidad para 20 mil personas, donde estará el ataúd.

Como se publicó en la edición de ayer, el empresario y abogado Jorge Reynoso fue quien pidió ayuda al comisionado.

Para mí fue inconcebible que a los hijos no les permitan ver a su padre”, expresó Joe Carollo al programa televisivo conducido por Paty Chapoy.

Este ídolo tan amado en México, en Latinoamérica y en el mundo va a ser enterrado donde él merecía y quería: en México”, expresó.

Carollo destacó la intervención de Jonathan Chait, cónsul mexicano, para la solución en la reunión de José Joel, Marysol y Sarita. Estableció que se pactó con anticipación con los abogados y representantes de los hermanos que sólo se podía hablar de que los hermanos mayores verían a su padre y podrían llevar a José José a su querido México, para que millones de mexicanos que tanto lo amaron puedan darle el último adiós.

Se aseguró que continuarán las pláticas entre los hermanos, en la que también han estado presente sus representantes y abogados,

En el encuentro, tanto José Joel y Marysol (hijos de Anel Noreña) y Sara (hija de Sara Salazar) acordaron realizar las exequias de su padre el viernes cuatro de octubre, en la funeraria Caballero Rivera de Westchester, aunque el cuerpo se encuntra en estos días en la sucursal de Little Havana, también en Miami. En la ceremonia se reunirá inicialmente la familia directa del cantante, para luego recibir a personas allegadas y personalidades del medio artístico.

Para el traslado del cuerpo de José José a nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su apoyo para los trámites legales, así como para la organización del homenaje, en coordinación con la Secretaría de Cultura de México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en una carta enviada a Sara Sosa Salazar, le expresó la mejor disposición del Gobierno de México para proveerle toda la asistencia y orientación que requiere tras la muerte de su padre.

A nombre del gobierno y el pueblo de México, le expreso las más profundas condolencias por el fallecimiento de su padre, José Rómulo Sosa Ortiz. Un ícono trascendental para México y el mundo hispano. José José logró hermanar a todo México con sus extraordinarias e inolvidables interpretaciones”, señaló la carta firmada por Ebrard.

En el documento, el titular de la dependencia ofreció la colaboración para realizar un homenaje a la altura de una de las figuras más emblemáticas de la cultura mexicana contemporánea.

Por su parte, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, reiteró el apoyo del gobierno mexicano.

Tuvimos un acercamiento con la familia para conocer su decisión. Había un conflicto respecto al destino del cuerpo, por eso se buscó un acercamiento, porque hay un interés público de rendirle homenaje a José José.

Ya llegaron a un acuerdo y el cuerpo se va a trasladar a la Ciudad de México”, explicó el vocero de la Presidencia de la República.

Adelantó que con oportunidad se dará a conocer en qué vuelo será trasladado el cuerpo de José José, y aún está por definirse el recinto donde se le hará el homenaje de cuerpo presente. Entre los inmuebles que se contemplan está el Auditorio Nacional.

Laura Núñez, ex representante y amiga de José José, reveló por su parte, que otra de las solicitudes es que se realice una misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

BELLAS ARTES, COMO AGENCIA FUNERARIA

No existe un criterio definido sobre a qué personas se les puede abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes.

Tanto para conciertos como para funerales se debe hacer una solicitud por escrito y la desición depende mucho de la trayectoria y de la contribución que hayan tenido a las bellas artes.

En distintas ocasiones se ha dicho que se van a establecer criterios. Sin embargo se han realizado espectáculos muy diversos, con artistas como Juan Gabriel, Tania Libertad, Manuel Mijares, Chavela Vargas, Eugenia León, Lola Beltrán, Alejandro Fernández, entre otros, y recientemente hasta un evento de la organización Luz del Mundo.

En cuanto a los personajes, de los cuales sus restos han sido velados en el recinto están Mario Moreno Cantinflas, Octavio Paz, María Félix, Miguel Aceves Mejía, Carlos Monsiváis, Roberto Cantoral, Manuel Esperón, Leonora Carrington, Carlos Fuentes, Pedro Armendáriz Jr, Chavela Vargas, Joaquín Cordero, Carmen Montejo y Juan Gabriel.

PAUL ANKA EXPRESA SU PESAR

Entre los miles de seguidores de la música de José José, quien murió el pasado 28 de septiembre, se encuentra el cantante y compositor canadiense Paul Anka, ícono de la música, y quien es recordado por canciones como Diana, Put Your Head on My Shoulder, Lonely Boy y Having My Baby.

Mi querido amigo… José José. No puedo creer que te hayas ido. Pero tu cálido espíritu y preciosa voz vivirán por siempre. Gracias por compartir ese regalo conmigo y con el mundo. Descansa en el paraíso”.

CON APOYO DE LA ANDI

El apoyo de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) para la familia de José José para gastos funerarios son 60 mil pesos.

En cuanto a las regalías, los familiares necesitan ponerse en contacto con ellos para realizar los trámites.

Hasta ahorita nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni han venido”, dijo Leticia Calderón vía telefónica a Excélsior.

La actriz, quien funge como vicepresidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes, detalló que José José, desde su afiliación, si dejó beneficiarios, pero que no se pueden revelar debido a que es un asunto confidencial.

El socio deja sus beneficiarios y las regalías que entren se les reparte a partir del o los porcentajes que él haya indicado a la hora de estipularlos”, añadió.

La ANDI es la sociedad que administra y distribuye las regalías por propiedad a los intérpretes y se realiza el pago en México o el extranjero para todos los afiliados o beneficiarios.

Cabe destacar que la sociedad es ajena a las regalías por composición, algo que le corresponde directamente a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

En caso de no presentarse el o los herederos, las regalías se acumulan hasta que aparezcan y se hace la distribución.

El gasto y apoyo funerario lo tienen que reclamar y está completamente a su disposición, pero tampoco ha habido contacto”, dijo, respecto al beneficio, del cual aclaró tiene una vigencia de dos años.

Con información de Juan Carlos Cuéllar, Jorge Santamaría, Nancy Méndez y Notimex

Encuentran el cuerpo de su padre

A cuatro días de haber fallecido José José y de que se desconocía el paradero de sus restos, José Joel, el hijo mayor del cantante, confirmó que el cuerpo de su papá se encuentra en la funeraria Caballero Rivero Little Havana en Miami, Florida,

En una breve declaración a los medios de comunicación afuera del velatorio detalló que el cuerpo de El Príncipe de la Canción lo están preparando para dejarlo listo.

Tenemos la certeza de que el cuerpo de mi papá está aquí, que es algo importante, luego vendrán los homenajes pertinentes. Lo siguen embalsamando”, dijo.

Tras atender a los medios de comunicación, José Joel se dirigió al aeropuerto para regresar a territorio mexicano con el fin de ofrecer presentaciones personales.

Por su parte Marysol Sosa reveló que finalmente pudo ver el cuerpo de su papá, José José.

Así lo afirmó a los medios de comunicación al salir de la funeraria tras permanecer ahí alrededor de hora y media.

Muchas gracias por esperar. Ya vi el cuerpo de mi señor padre, gracias a Dios, estoy muy agradecida de haber logrado ese cometido. Al momento es lo que les puedo expresar”, afirmó Marysol en breve conferencia sobre la acera de la funeraria.

La hija de El Príncipe de la Canción señaló que no se irá de Miami hasta regresar con su padre a México y que apenas empieza a vivir su duelo.

Gracias y perdonen porque se tuvieron que mojar. Muchas gracias. Estamos en la mejor disposición de continuar haciendo lo que nos toca aquí y de poder regresar con papá a nuestro México lindo y querido.

Estamos viviendo nuestro duelo, yo hace hora y media, fue cuando empecé a vivir mi duelo. Estoy muy contenta de haber visto el templo que Dios le prestó a mi señor padre y agradecida al respecto”, añadió.

Del acuerdo y lo hablado con su media hermana Sara Sosa prefirió no revelar detalles.

Marysol Sosa estuvo acompañada por su esposo Xavier Orozco y por Laura Núñez, la exrepresentante de José José, quien aclaró que ella no vio el cuerpo, sino que lo hará hasta el viernes para respetar el acuerdo de los hermanos Sosa.

