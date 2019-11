Alista Nueva York el envío al estado de Texas de cientos de “homeless”

Álamo, Noviembre 05 – . Miembros del Concilio Municipal de San Antonio desconocían que dicha ciudad se convertiría receptora de las personas sin hogar que viven en las calles de Nueva York City.

Una porción de 12 mil personas de la Gran Manzana pudieran llegar en cualquier momento a la ciudad del Álamo luego de que el Programa de Asistencia Especial por Única Vez ( SOTA, por sus siglas en inglés) —cuyo propósito es ofrecer un año de alquiler completo por adelantado para que las personas elegibles se muden o a otros condados de Nueva York, otros estados y territorios— sean trasladadas a otras ciudades del país.

De hecho, una publicación en The Post señala que cerca de 370 ciudades en Estados Unidos perfilan como destinos de estas personas. No obstante, esta información no ha sido confirmada por alguna agencia o el estado de Nueva York.

“Todos estamos en el mismo lugar. No tenemos los detalles y han habido rumores… Entonces, la ciudad ahora se está preparando porque hemos visto un aumento de personas que no tienen dónde vivir. No sabemos si vienen de Nueva York o de otros lugares, pero la meta del plan es dirigir a San Antonio para que pueda recibir o ayudar a las personas lo más que podamos”, dijo la concejal del Distrito 4, Adriana Rocha García a Univision Noticias.

Además, dejó saber que ese plan estaría listo para principios del 2020 e incluyó que como base fundamental la estrategia integró el trato compasivo. El Distrito 4 tendrá un foro a mitades de mes para que las personas y servidores públicos sepan cómo tratar a las personas.

Rocha García dijo desconocer la cifra exacta de las personas sin casa en su distrito, pero señaló que bajo observación ha visto un incremento en todo el condado Bexar.

Por otra parte, la concejal del Distrito 3, Rebeca Viagran, dijo a KSAT que también desconocía que San Antonio iba a ser parte de los destinos de las personas bajo SOTA.

“No había oído hablar de eso. Vamos a pedirle a nuestro administrador municipal que llame a su administrador municipal para averiguar ‘¿qué están haciendo?’ La Liga Nacional de Ciudades celebrará su cumbre de la ciudad en un par de semanas aquí en San Antonio», dijo Viagran al medio local. Y agregó que «podemos preguntar a otros municipios en otras ciudades, ‘¿qué piensan ustedes al respecto?’ »

Contrario a lo que se piensa, los individuos o familias bajo el programa SOTA deben estar trabajando o tener ingresos suficientes para hacer futuros pagos de renta. Además, deben haber estado en un refugio para indigentes en el pasado.

«La razón por la que están alentando a las personas a abandonar estas grandes áreas metropolitanas donde no hay viviendas asequibles es porque tal vez en otras áreas como San Antonio, puedan pagar viviendas», dijo la directora ejecutiva del Sur Alamo Regional Alliance for the Homeless, Brenda Mascorro. «Entiendo la lógica detrás de esto. No estoy de acuerdo con eso», añade.

Otras ciudades de Texas que recibirían a las personas provenientes de Nueva York son: Houston, Dallas, Austin y Helotes.

