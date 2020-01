Altercado en cafetería de Austin registra un muerto y dos lesionados

Austin, Enero 06 – . Un hombre apuñaló el viernes a tres personas, provocando la muerte de una, durante una serie de ataques violentos ocurridos en una zona comercial de la capital de Texas, que comenzó con un incidente en una cafetería y terminó cuando el sospechoso saltó de un techo y acabó lesionado, informó la policía.

Los ataques realizados en la concurrida avenida de restaurantes y apartamentos al sur del Capitolio de Texas atemorizaron a los compradores, que entre otras cosas consumían café de camino al trabajo. Es el primer homicidio en Austin en lo que va de 2020.

El sargento policial David Daniels dijo que los investigadores no saben qué motivó al sospechoso a atacar a una persona en la cafetería, para después huir y apuñalar a otras dos personas dentro del restaurante Freebirds World Burritos, dos locales más adelante. El hombre, cuya identidad no se dio a conocer, saltó del techo del establecimiento, pero sobrevivió.

Stacy Romine, de 33 años, relató que estaba comprando su bebida en Bennu Coffee cuando vio que el sospechoso repentinamente atacó a un hombre que estaba sentado en una mesa llena de clientes habituales.

“Este tipo salió de la nada y sólo lo atacó en la nuca con algo”, contó Romine. “La gente intentó contenerlo y evitar que saliera de la tienda después de que sucedió, pero no pudo ser contenido por tres personas, incluido un policía”.

Daniels dijo que desconocía si las víctimas en Freebirds eran empleados. No se informó la identidad de los agredidos, pero los servicios de emergencia del condado de Austin-Travis indicaron que un hombre de aproximadamente 20 años fue declarado muerto en el sitio. El sargento de la policía señaló que se usó un cuchillo en el ataque, pero no especificó si era del propio restaurante.

Después de que el individuo salió de la cafetería, Romine vio cómo el agresor saltaba del techo de Freebirds y no se movió tras caer al piso. Daniels indicó que el sospechoso fue trasladado a un hospital, pero desconocía su estado de salud.

Me gusta: Me gusta Cargando...