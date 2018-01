Alza sorda a precios de gasolina es por orden oficial: Concesionarios

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 23 – . La liberación de precios de la gasolina del Gobierno Federal, es utilizada como “cortina de humo” para establecer nuevos precios a la alza, pero que no son establecidos por los concesionarios, sino por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

“La verdad es que todos los días recibimos los precios a cobrar, pero no los establecemos nosotros. Si bien es cierto hay una liberación, no la aplicamos de golpe para no perder clientes”, dijo José Gerardo Jiménez Díaz, empleado administrativo de una gasolinera local.

Señaló que entre el mes pasado y lo que va del actual, alrededor de 20 centavos habrían subido los respectivos precios de las diferentes carburantes, a diferencia del diesel que de 17.05 que costaba en Diciembre actualmente es de 17.069.

Por su parte, José Luís Palos Morales, dijo que cotidianamente tanto la Magna como la gasolina Premium tienen un incremento de entre tres y 10 centavos, peor que no es aplicación de los concesionarios sino del Gobierno Federal.

“Realmente esto parece una situación perversa, pues los aumentos aplicados por el gobierno se pretenden disfrazar en la liberación de precios y los ajustes de los precios internacionales, entre ellos la cotización Peso-Dólar”, comentó.

Asintió que la variante es diaria, bajo la confusión de que serían los gasolineros por la citada liberación de precios, pero no es así. Somos ente sí competencia, pero no nos desfasamos para enfrentar el riesgo de perder clientes y que se vayan a cargar a Laredo, Texas.

Destacó que la aportación del subsidio por parte de los concesionarios es ya un peso severo, debido a que es una salida de recursos propios que si bien se recupera, tiene que transcurrir un plazo que finalmente les presiona el flujo económico.

