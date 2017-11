Amaga guardaespaldas de Mariah Carey demandarla por acoso sexual

Ciudad de México, Noviembre 09 – . El ex jefe de seguridad de Mariah Carey , Michael Anello , amenaza a la cantante pop de 48 años de edad con presentar acciones legales contra ella, alegando que la intérprete lo acosó sexualmente.

De acuerdo con el sitio especializado en espectáculos TMZ , Anello relató que durante un viaje a Cabo San Lucas, la artista estadunidense le pidió que fuera a su habitación para ayudarla con su equipaje y que cuando llegó allí, apareció con una bata transparente abierta. Él dice que trató de irse del lugar, pero ella insistió en que se quedara. Finalmente –contó– logró escapar sin tener contacto físico.

La misma fuente afirma haber visto un borrador de la demanda preparada por el abogado de Anello. No obstante, el letrado señaló que el litigio está suspendido para que este conflicto pueda solucionarse entre las partes en privado y evitar tener que ir a la Justicia.

El guardaespaldas aseguró que la famosa cantante de All I Want for Christmas Is You lo llamó “nazi” y que tiene una deuda pendiente con su empresa por más de 200 mil dólares.

En los documentos preliminares se indica que la compañía trabajó para Carey desde junio de 2015 hasta mayo de este año y que quedó impaga una suma de 221 mil 229 dólares.