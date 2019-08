Ambicioso proyecto de Antonio Banderas lo lleva a perder peso

Madrid, España, Agosto 12 – . Antonio Banderas tiene varios motivos de celebración estos días. El pasado 10 de agosto cumplía 59 años en uno de sus mejores momentos tanto personales como profesionales.

Una destacada fecha en el calendario que, además, coincidía con la gala Starlite, la gran cita benéfica que año tras años reúne a todo tupo de celebridades y personalidades del panorama nacional e internacional en Marbella y de la que el actor ejerce como anfitrión de lujo. Rodeado de estrellas y junto a la que en los últimos años se ha convertido en su gran apoyo, su novia, Nicole Kimpel, el intérprete habló ante los medios congregados de la inmejorable etapa de su vida que se encuentra atravesando.

«Estoy a punto de cumplir 60 años y alucino porque me resulta increíble», aseguró con honestidad. El artista presenta un aspecto algo más demacrado debido a la gran pérdida de peso que ha experimentado consecuencia ambicioso proyecto en el que lleva mucho tiempo involucrado, la apertura del Teatro del Soho en Málaga, su ciudad natal. La inauguración tendrá lugar en el mes de octubre con el musical A Chorus Line, espectáculo que produce y protagoniza, por lo que se encuentra trabajando muy duro. «Este verano estoy con el tema de la danza porque lo que vamos a montar requiere de mucha preparación y los americanos que han venido a ayudarnos nos están pegando unas ‘palizas’ extraordinarias. He perdido muchos kilos, pero me siento muy bien físicamente», reconocía con una gran sonrisa.

Por otra parte, el malagueño no para de cosechar éxitos con su última película, Dolor y gloria, dirigida por Pedro Almodóvar y en la que comparte pantalla con Penélope Cruz. Un filme por el que recogió la Palma de Oro a la mejor interpretación masculina en la última edición del Festival de Cannes y que suena con fuerza de cara a la próxima temporada de premios, aspecto en el que prefiere ser cauto. «Yo disfruto mucho de lo que tengo. Y lo que tengo es que hemos hecho una película muy bella que ha tocado el corazón de mucha gente en el mundo entero. Con un premio de gran prestigio como es la Palma de Oro de Cannes yo me doy por satisfecho y más con todos los resultados que ha obtenido la película hasta ahora. Las cosas que puedan venir al final se convierten en la madre de todas las frustraciones si después no pasan», declaró haciendo gala de la sencillez que le caracteriza.

