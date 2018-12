América campeón ante Cruz Azul; Álvarez el verdugo y fiesta del Piojo

Cd. de México, Diciembre 17 – . Un día después del fracaso en el Mundial de Clubes, el Guadalajara recibió otro golpe, todavía más fuerte, cuando el América levantó el trofeo de campeón de la Primera División de México.

La institución azulcrema se convirtió en el club más ganador de la Liga MX al llegar a su título 13 en la época profesional, con el que supera por uno a las Chivas. Tres fueron a costa del Cruz Azul, al que venció ahora por 2-0.

Fue la segunda corona para Miguel Herrera como águila, de nuevo a costa de La Máquina, y otra vez tras superar a dos rivales clásicos en la liguilla (el otro fue Pumas), en una calca del Clausura 2013.

El Piojo, quien en sus anteriores cuatro finales sólo había sacado el triunfo en una, la mencionada ante La Máquina, sólo ha perdido dos encuentros en clásicos, el último en la final del mencionado Clausura 2013, por 1-0. A partir de ahí, hila 22 encuentros de ese tipo sin caer.

También fue el técnico encargado en romper con una racha de diez torneos sin que un estratega mexicano se coronara en la Liga MX. El último había sido precisamente él, en 2013.

Y para los celestes quedó el estigma de ser el equipo más perdedor de finales, ya con diez en su historia, de las 17 que ha disputado.

Además, es el único que hilvana seis consecutivas sin coronarse (Invierno 1999, Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2013 y Apertura 2018). En torneos cortos, es el más perdedor, por encima del Monterrey, que se quedó con cinco.

–ALVAREZ, ARTIFICE DEL LOGRO—

La apuesta de Miguel Herrera en la final fue Edson Álvarez. El canterano americanista salió de la sombra de críticas por un semestre irregular y se convirtió en el gran artífice del título de las águilas con dos goles en la gran final.

Edson repartió los halagos y dijo cuáles fueron los factores que determinaron la lucha por el título.

Estoy muy contento pero los héroes somos todos, los nombres pasan a la historia. Es un cúmulo de trabajo, entrega y sacrificio, pero sobre todo muchos huevos”, apuntó.

El mundialista mexicano fue severamente criticado en este campeonato, pero nunca dudó de sus alcances.

Me encanta que la gente dude de mí, eso me ayuda para salir adelante. El apoyo de mi familia es primordial porque hay momentos en los que te quieres dar por vencido y ya no dar más, pero ellos estuvieron en todo momento”, manifestó.

Sobre sus dos goles comentó: “Estoy muy contento por esto y que mejor que fue un canterano. Había soñado hacer un tanto, soñé que me sumaba al ataque y en un rebote marcaba y mira se me cumplió mi sueño”.

Finalmente habló sobre su presente y la posibilidad de ir al ‘Viejo Continente’.

Un año muy bonito, pero de muchos altibajos, nada más reafirmo que la vida es una rueda de la fortuna y que a veces estas arriba, pero otras estás abajo.

Primero dios me pueda ir a Europa a cumplir otro sueño”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...