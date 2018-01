Analizan el frente a frente de los quarterback Nick Foles y T. Brady

Minneapolis, Enero 31 – . En su sexta temporada en la NFL, el quarterback de las Águilas, Nick Foles, no negó que la emoción por jugar un Super Bowl se incrementa cuando tu rival de enfrente se llama Tom Brady.

Es un honor jugar contra Tom, uno de los mejores de todos los tiempos”, aseguró Foles. “Me siento muy emocionado de poder enfrentar a los Patriotas en el Super Bowl. Han sido un gran equipo durante mucho tiempo, una dinastía.

Yo tengo una carrera joven, él tiene muchos años de experiencia y muchos jóvenes como yo crecimos viéndolo jugar, pero uno deja su propia huella y, como dije, será un honor jugar contra él”, agregó.

Sin embargo los sentimientos traicionaron al pasador, ya que al pensar en su familia y con la ruta que la vida le trazó en los últimos meses, lo hizo flaquear ante los medios. “Tener a mi hija y a mi esposa es lo mejor que me pudo haber pasado”, dijo con la voz entrecortada. “Mi familia ha sido lo más importante que he tenido. Pensar en mi hija, en ser padre y un buen esposo… me da energía extra para seguir. Mi hija crecerá y quiero que se sienta orgullosa de su padre”.

Foles entró al quite debido a la lesión de rodilla del quarterback titular, Carson Wentz, y ahora tiene a su equipo peleando por el anillo de la NFL.

“Es asombroso; muestra lo que tiene”

Desde que se lesionó Carson Wentz, las posibilidades de que Filadelfia llegara al partido por el cetro, para muchos expertos, eran casi nulas: no esperaban el nivel que ha mostrado Nick Foles a cargo del ataque. Para Tom Brady, a quien muchos catalogan como el mejor quarterback de la historia, lo hecho por su contraparte es impresionante, mas no le sorprende.

“(Nick Foles) Es asombroso, creo que muestra lo que tiene, él ya fue titular en esta liga, sabe lo que hace, su equipo tiene mucha confianza en él, ha tenido un gran año el tiempo que ha jugado”, aseveró.

Pero Brady sabe que la tarea de su defensiva no se trata sólo de detener a Foles; él está acompañado de muchas armas que hace una semana Minnesota no supo detener. “Nuestra defensiva tiene un gran reto, (las Águilas) tienen a muchos jugadores para detener: a Nick, buenos corredores, un gran grupo de receptores, las alas cerradas son fenomenales, buena línea…”

Como parte de su personalidad, el quarterback de los Pats, se muestra, a cinco días de definir al campeón de la NFL, muy tranquilo. “Estoy calmado todo el tiempo, tengo mis momentos, pero la mayor parte (estoy tranquilo), conozco las experiencias, cómo enfocarme, mantener la calma, es importante en la posición de quarterback.”

