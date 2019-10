Anel, el amor tormentoso del Príncipe de la Cancón, José José

Cd. de México, Octubre 01 – . El Príncipe se ha ido. Y con él, una de las voces más grandes de los últimos tiempos en México. Ahora inicia una leyenda que será alimentada por versiones sobre su vida, su ascenso a la fama, sus duros tropiezos y, por supuesto, sus amores. Y la obligada mención al respecto siempre será Anel Noreña.

Casi nada ha dicho ella sobre la muerte de su ex esposo, apenas un escueto comunicado de prensa y en voz de su publirrelacionista, señalando que ella se encuentra “muy triste”.

Sin embargo, en cuanto a los amores de José José, pareciera que ella es quien estaría en el inconsciente colectivo por cómo fue retratada en la pantalla: recordemos la película de 1985 ‘Gavilán o paloma’ de la mano de Christian Bach, así como la reciente serie de Telemundo, llamada ‘El Príncipe de la Canción’.

Ciertamente, una parte de la vida de José José no se entiende sin Anel, quien habría sido mostrada en la cinta como una redentora que siempre estuvo ahí para apoyar al cantante ante sus problemas de alcoholismo y drogas, mientras en la bioserie fue retratada como la villana de la historia en los últimos años. Pero, ¿qué tiene que decir ella al respecto?

“De lo único que me puede acusar el señor José José es de haberlo forzado a convertirse en el cantante más grande de la época, en ser la figura número uno a nivel continental. De los 30 discos que tiene, 28 los hizo con mi risa, sudor y lágrimas”, comentó la mujer en mayo de este 2019, cuando también dijo que demandará a Telemundo por el uso de su nombre e imagen para la bioserie.

De eso habla la cinta ‘Gavilán o paloma’, una biografía en la que el cantante se interpreta a sí mismo y musicalizada con sus canciones. En los diarios de la época, la película se anunciaba como el debut de Christian Bach en el cine nacional. Y lo hacía dando vida a Anel, “la mujer que transformó la vida de José José”.

Su historia juntos

Anel Noreña fue la segunda esposa de José José. La primera fue Natalia ‘Kiki’ Herrera Calles, nieta del ex presidente Plutarco Elías Calles y quien le llevaba 20 años al intérprete. De ahí que, mucho tiempo después, él le dedicara el tema ’40 y 20’.

El cantante se casó con Noreña en 1976. De este matrimonio nacieron José Joel y Marysol, quienes crecieron a los ojos del país, tanto por la cobertura mediática como por la expectativa en torno a sus talentos vocales, siendo herederos de uno de los intérpretes más grandes de la historia de México.

Al final, la herencia terminó por convertirse en una sombra, pues ninguno de los hijos del cantante hizo algo importante en la música… apenas algunos discos y presentaciones en obras musicales, así como homenajes a los temas que hiciera famosos su padre

Pero en 1991, la pareja anunció su separación y comenzó una guerra de declaraciones de ida y vuelta. Una de las más recientes ocurrió en mayo pasado, cuando Anel declaró que José José habría sido abusado sexualmente en su infancia.

Anel también venía de una vida llena de altibajos.

Nacida el 10 de octubre de 1944, fue la mayor de cuatro hijos. Su madre era ama de casa y su padre, quien solía estar ausente, se desempeñaba como vendedor de autos.

De hecho, al mudarse a Los Ángeles, Anel y su madre trabajaron como empleadas domésticas. En aquella época, era muy insegura en torno a su aspecto, pues solía estar pasada de peso y tenía un rostro desaliñado. Pero todo eso cambió en 1965, cuando su jefa la envió con una estilista y la inscribió al certamen ‘Miss México’ de Los Ángeles, lo cual fue el inicio de su carrera en los escenarios.

A su regreso a México, decidió estudiar canto y baile. Pero el productor Guillermo Acosta la convenció de desistir del canto y probar suerte en Televisa. Así, debutó en 1970 junto a Mauricio Garcés en la cinta ‘Tápame contigo’.

Ese año, en una fiesta por El Disco de Oro en Los Ángeles, en la que ella era la madrina, conoció a José José, a quien le entregó un premio. “Yo andaba con Andrés García. Y fui con él a ver a José José. Yo lo había visto en los camerinos del Teatro Insurgentes porque el programa de Garcés [llamado ‘La hora de Mauricio Garcés’] se hacía ahí. Ahí es donde él dice [en la bioserie] que yo me le desnudé, pero si yo nunca lo vi”, declaró Anel.

Entonces, iniciaron una relación intermitente, pues el cantante aún se encontraba con ‘Kiki’ Herrera. Tanto en su libro ‘Esta es mi vida’ como en la película y como la bioserie, la primera esposa de José José es retratada como “una mujer mala, calculadora e insensible, que fue la causante de que el cantante se haya sumido en el alcoholismo y la adicción a las drogas. Incluso en la serie se muestra cómo Kiki recurría a la magia negra para poder amarrarlo”.

Por el contrario, a Anel la retratan como la compañera que ayuda al ídolo a combatir sus adicciones.

Su escandalosa relación

A su divorcio con Herrera, José José retomó el romance con Anel (de hecho, esperaban a su primer hijo cuando el cantante aún estaba casado con ‘Kiki’). Pero la relación comenzó a tambalearse por los problemas de alcoholismo del cantante.

Y así como ‘El Príncipe de la Canción’ tuvo oportunidades de revelar su verdad, Anel también lo hizo. En 2007, presentó ‘Volcán apagado’, un libro en el que reveló los momentos más duros al lado del cantante. “Llegué a la decisión tan horrible de suicidarme con mis hijos porque nunca entendí que nada funcionó. Ni mi amor, ni que yo dejé toda mi carrera y toda mi vida por su amor”, se lee en una de sus páginas.

Tras el divorcio en 1991, la pareja intentó retomar su relación, pero sin éxito. Para entonces, el manager de José José era Manuel Noreña, hermano de Anel, de quien también habló el cantante. En su biografía ‘Esta es mi vida’, el intérprete acusó a su manager y cuñado por haberle robado dinero y malversado fondos durante 25 años.

Y para empeorar más las cosas, José José llegó a decir que Anel lo embrujó. “Usó la herbolaria conmigo y me destruyó, disminuyó mis posibilidades de cantar, mi fuerza física, literalmente me chingó”, declaró el cantante al presentar su biografía.

En 2017, y luego de convertirse al cristianismo, Noreña envió un mensaje a José José a través de los medios de comunicación. “Para mí es muy importante que me perdones, Pepe. Que me perdones de todo lo que tú quieras. Pero que me perdones es bien importante, porque va a ser una liberación también para mí, en razón directa de que tenemos dos hijos. Y sería muy bonito acabar como amigos”, dijo. Pero el cantante nunca le contestó.

Después, el cantante conoció a la cubana Sara Salazar, con quien tuvo a su hija también llamada Sara. La joven está en el ojo del huracán desde hace un año y medio, luego de que presuntamente negara tanto a familiares como a amigos el contacto con José José, a quien se habría llevado de la Ciudad de México a Miami y dio entrevistas a pocas horas de la muerte de su padre, sin siquiera haberse comunicado con sus hermanos José Joel y Marysol para hablar del paradero del cuerpo del intérprete. La historia apenas comienza.

