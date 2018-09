Anuncia Kiss su despedida con una su gira mundial del “Último Beso”

Los Ángeles, Septiembre 21 – . El grupo de rock Kiss dejará el maquillaje, los escenarios y el rock. “Será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no nos han visto”, así ha anunciado la famosa banda neoyorquina acerca de la que será su gira mundial de despedida, titulada One Last Kiss: End Of The Road World Tour.

La banda de rock estadunidense todavía no ha confirmado las fechas y los lugares que visitarán a lo largo de los próximos meses, pero dado su enorme poder de convocatoria no tendrán problema en colgar el sold out en cada ciudad en las que ofrezcan sus recitales.

Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin los millones de personas en todo el mundo que llenaron salas, pabellones y estadios todos esos años”, relató el grupo en un comunicado y agregó “Nos despedimos en nuestra última gira con nuestro espectáculo más grande hasta la fecha y saldremos de la misma manera que vinimos… Sin remordimientos e imparables”.

El anuncio de la gira se produjo durante la visita de la banda al programa America’s Got Talent. En su paso por el programa de NBC, la banda también deleitó a los presentes con su éxito de 1976, Detroit Rock City.

No será la primera gira de despedida de los Kiss. Sus fans más fieles recordarán cómo hace 20 años salieron a la carretera para una gira que fue sería última con el baterista Peter Criss.

El guitarrista Ace Frehley también dejó la banda, dejando a Paul Stanley y Gene Simmons, los líderes del grupo, con el baterista Eric Singer y el guitarrista Tommy Thayer, quienes han mantenido hasta hoy el maquillaje que en su día los popularizó.

