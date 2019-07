Apadrina Chuy Valdez generación Sec. 10 y exhorta por más superación

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Julio 24 – . A seguir estudiando para forjarse un futuro más prometedor para orgullo de sus padres y para hacer un Nuevo Laredo mejor convocó el regidor Jesús Valdez Zermeño a más de 200 alumnos de la Secundaria General No. 10 “Antonio Carmona Anzaldúa”, que concluyeron su ciclo escolar.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cívico, en donde el edil acudió como padrino de generación 2016-2019 y también fue en representación del alcalde Enrique Rivas Cuéllar.

“Me siento halagado por su invitación para ser padrino de graduación de los egresados de la escuela secundaria número 10, es un honor para mí y para toda mi familia. Además, traer la representación de nuestro presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, que me ha pedido les haga saber de su afectuoso saludo y felicitación por esta prueba superada.

“Muchas felicidades por cumplir con sus estudios de secundaria, aprovechen la oportunidad de la juventud y el apoyo de sus padres para que sigan por la ruta de la academia y el conocimiento. Sus logros son también nuestros logros, pues formamos un valioso equipo para hacer a Nuevo Laredo cada día mejor”, les dijo.

En el evento, en donde el subdirector Patricio Alberto Peña Castillo le hizo entrega de una presea de reconocimiento por todo el apoyo que ha otorgado al plantel, Valdez Zermeño tuvo palabras de felicitación para los padres de familias que se esforzaron para darles estudios a sus hijos, así como para los maestros y directivos de la institución, por transmitirles su conocimiento.

En su mensaje, señaló que para el gobierno municipal la educación es la mejor herramienta para alcanzar mejor niveles de bienestar en las familias, por eso les insistió a que sigan estudiando.

“Hoy terminan un siclo y dan vuelta a la página para ir en busca de nuevas oportunidades de crecimiento académico, desde este momento los invito a seguir adelante, que no se pierdan en el camino, que sigan estudiando para orgullo de sus padres, y forjen a la vez un futuro más prometedor para todos y para todos ustedes”, agregó.

La maestra Flora Idalia Olvera dio lectura a una breve semblanza del padrino de la generación, en la que destacó los diversos cargos y títulos que el regidor Chuy Valdez ha desempeñado durante toda su trayectoria política y profesional, y como servidor público.

En total, fueron 213 alumnos que recibieron su constancia de estudios y un presente por parte del regidor priísta. Además, se les hizo entrega de reconocimiento a los alumnos más destacados de cada grupo.

Estuvieron presentes Abel Rodríguez, en representación del Centro Regional de Desarrollo Educativo, así como Valentín Niño Rivas, Supervisor de la Zona Escolar 1; Rosaura Baldazo, asesora técnica pedagógica y Patricia Rodríguez, de la sociedad de Padres de Familia.

