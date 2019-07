Aparece corredor muerto, luego de ser detectado había hecho trampa

Los Ángeles, Julio 09 – . La parte más difícil de la labor de un guionista de cine o televisión es dar con una buena historia que sirva de base a partir de la cual elaborar la trama y desarrollar los personajes. Encontrar ese hecho rocambolesco pero verosímil que desencadene toda la narración posterior es una tarea laboriosa que requiere capacidades creativas extraordinarias. A veces, sin embargo, el propio mundo real les da el trabajo hecho gracias a sucesos tan increíbles como ciertos que no salen en los programas de ficción, sino en los informativos.

Uno de los más recientes ha ocurrido en Los Ángeles, en California (Estados Unidos), y tiene por protagonista a Frank Meza. Este señor de 70 años que aparece en la foto no pasaría de ser uno de tantos ancianos que gustan de mantenerse en forma practicando deporte, si no fuera por un detalle escabroso: el pasado jueves se encontró su cadáver en el cauce del río que atraviesa la ciudad (y que lleva su mismo nombre), en la zona de Cypress Park, a unos 10 kilómetros de su domicilio.

Por ahora se desconocen las causas del fallecimiento, puesto que de momento no se ha practicado la autopsia y solo se ha podido identificar el cuerpo. Precisamente el nombre de la víctima es lo que más está llamando la atención. Meza, médico de profesión y de padres mexicanos, se había hecho célebre porque, como atleta aficionado, había conseguido marcas asombrosas. De hecho, en la maratón de Los Ángeles disputada en marzo consiguió completar los 42 kilómetros y 195 metros del recorrido en un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 10 segundos.

Semejante registro, bastante aceptable incluso para corredores mucho más jóvenes, era con diferencia el mejor jamás logrado para alguien en la franja de edad entre los 70 y los 74 años. De hecho, fue más de una hora y cuarto más rápido que el segundo clasificado. Podía creerse que tal hazaña era fruto de toda una vida de carreras (no en vano Meza había estado siempre muy involucrado en clubes de atletismo locales, e incluso había sido entrenador durante bastante tiempo en el equipo del instituto católico jesuita de Loyola

de la misma ciudad).

Sin embargo, el lunes de la misma semana pasada, apenas unos días ante de su muerte, la organización de la carrera decidió descalificarle.

El motivo es que se descubrió que había hecho trampas. Las imágenes de unas cámaras de seguridad y las declaraciones de algunos testigos indican que había abandonado el recorrido en algún punto no autorizado y se habría reincorporado más adelante, tomando un atajo para recortar la distancia. También les llamó la atención que, si se fiaban de los tiempos de paso por los puntos de control, en un tramo de cinco kilometros Meza habría batido el récord del mundo de esa distancia para su edad, “algo imposible de lograr durante una maratón”.

El corredor defendió su inocencia, alegando que si se le veía abandonar el circuito es porque buscaba un cuarto de baño y continuó durante un tiempo corriendo por la acera hasta que lo encontró, pero que no tomó ningún atajo. La excusa no resultó muy creíble, toda vez que ya había habido controversia con sus resultados en carreras anteriores.

Según cuenta el diario Los Angeles Times,

durante buena parte de su trayectoria deportiva se conformaba con distancias más cortas, de hasta 10.000 metros, y no empezó con las maratones hasta 2009, pasados los 60 años. Al principio hacía tiempos de unas tres horas y media, pero a partir de 2014 empezó a experimentar una mejoría tan repentina como intrigante. Él decía que el motivo era que duplicó sus sesiones de entrenamiento, pero las sospechas de trampas siempre le acompañaron. De hecho, en la Maratón Internacional de California (que se disputa en Sacramento, la capital del estado, 600 kilómetros al norte de Los Ángeles) ya le habían descalificado dos veces y finalmente prohibido la participación. Y el sitio web Marathon Investigation

, gestionado por el analista Derek Murphy y especializado en detectar fraudes en carreras de larga distancia, le había dedicado varios artículos.

Su fallecimiento ha pillado por sorpresa a toda la comunidad del atletismo californiano e internacional y ha dado pie a todo tipo de conjeturas. La más difundida apunta a que, al verse acorralado y no poder mantener más su mentira, se habría suicidado arrojándose al río; el Times indica que minutos antes de que se encontrara su cuerpo y se certificara su deceso los servicios de emergencia recibieron llamadas alertando de que alguien había saltado al río desde el puente. Sin embargo, el canal de televisión cuenta que en un informe preliminar las autoridades no han encontrado signos de que la muerte se hubiera producido por ahogamiento.

Habrá que esperar a que se practique la autopsia para conocer las razones exactas. De momento, con lo que contamos es con las declaraciones de su viuda,

que insiste en que su marido no era ningún tramposo, que las acusaciones de los últimos meses, con miles de personas en la red acusándole e insultándole, habían afectado mucho a su moral… y que lo único que sabe es que el jueves por la mañana Frank dijo que salía a correr, como hacía tantas veces, y nunca volvió.

