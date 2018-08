Aplica Texas un nuevo sistema de calificaciones para todos los alumnos

Austin, Agosto 16 – . Los distritos escolares de Texas serán evaluados bajo un nuevo sistema de calificación que ha hecho que más de 600 distritos de escuelas públicas lo rechacen.

La Agencia de Educación de Texas y acorde con el proyecto de Ley 22 de la Cámara de Representantes, se ha designado realizar la evaluación con un rango de letras a partir del ciclo 2018-2019.

”A” representa rendimiento ejemplar; ”B” es rendimiento reconocido; ”C” significa rendimiento aceptable, ”D” la necesidad de mejorar y ”F” rendimiento inaceptable.

Por ahora, la calificación es de 0-100. Se utilizaron los resultados del desempeño del ciclo 2017-2018. Y así quedó la evaluación final para distritos del Metroplex con el viejo y el nuevo sistema:

Dallas ISD: B – 81 de 100

Fort Worth ISD: C – 75 de 100

Arlington ISD: C – 78 de 100

Garland ISD: B – 81 de 100

Plano ISD: A – 93 de 100

Lewisville ISD: B – 89 de 100

Frisco ISD: A – 96 de 100

Mesquite ISD: C – 79 de 100

Richardson ISD: B – 88 de 100

Irving ISD: B – 80 de 100

El nuevo sistema califica a las escuelas sobre el rendimiento estudiantil, el progreso y el clima escolar en general, como la retención de maestros y las tasas de graduación. Se ponderan además las pruebas estandarizadas, la preparación de los estudiantes después de la escuela y las tasas de graduación.

La Asociación de Administradores Escolares de Texas se opuso al nuevo sistema ya que considera que las calificaciones A-F son una imagen incompleta del éxito general de una escuela, y al centrarse en gran medida en los puntajes de las pruebas, las verdaderas fortalezas y debilidades de un campus están fuera de la discusión.

