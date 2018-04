Aprueba en Texas un programa de estudios mexicanoamericanos

Austin, Abril 12 – . La Junta Directiva de Educación de Texas aprobó preeliminarmente crear un programa estadar para incluir la enseñanza de estudios Méxicoamericanos en las escuelas públicas del estado, aunque será llamado “estudios étnicos”.

La junta que es controlada por republicanos escucharon por horas testimonios de estudiantes, maestros y especialistas en educación, quienes pidieron un curriculo académico exacto y constante para los distritos que ya ofrecen este tipo de clases.

La junta aprovó por 14-1 votos el programa ahora titulado “Ethnic Studies: An Overview of Americans of Mexican Descent”.

En 2014 esta misma instancia se rehusó a aprobar el curso para ser implementado a nivel estatal.

Por tanto, los distrito están en libertad de crear sus propios programas, lo que dio lugar a críticas bajo el argumento de enseñar contenido que podría ser inexacto.

Me gusta: Me gusta Cargando...