Aprueba N. León prohibir uso de bolsas de plástico en supermercados

Monterey, Nuevo León, Marzo 26 – . El Congreso Local aprobó que las bolsas de plástico se prohíban en los supermercados de Nuevo León a partir del año 2020.

Sólo las bolsas que estén elaboradas con un 50 por ciento de plástico reciclado se van a poder comercializar, de acuerdo a la reforma de la Ley de Ambiente aprobada por el Congreso este lunes.

La exigencia actual para distribuir las bolsas es de un 35 por ciento de material reciclado, informaron los legisladores.

La reforma será efectiva 365 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, informó el diputado panista Luis Susarrey.

“Ahora, cuando llegues a la caja a comprar tus productos, ya no te pueden regalar la bolsa y tampoco te la pueden vender, simplemente no te van a dar ninguna bolsa y esto va a fomentar la cultura de traer bolsas ecológicas, en las cajas no se podrán ofrecer estos envoltorios”, señaló el legislador.

Susarrey también explicó que ante la prohibición los súper mercados podrían disfrazar la entrega con “costos” de centavos; por lo que 365 días son suficientes para que los titulares de las tiendas avisen a los consumidores y a los proveedores de la reforma y se adecuen a lo demandado por la ley,

La secretaría de Desarrollo Sustentable es la institución encargada de supervisar que la reforma se cumpla.

