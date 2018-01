Arrasa Bruno Mars en la entrega de los premios Grammy en N.York

Nueva York, Enero 29 – . El Madison Square Garden de Nueva York fue sede de la sexagésima entrega de los premios Grammy, reconocimiento que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Bruno Mars fue el triunfador, al llevarse los gramófonos más importantes: canción del año por That’s What I Like –erótica oda al sexo con lujos–, así como grabación y álbum del año por 24K Magic,tercer disco del hawaiano.

Así, la industria de la música estadunidense eligió dar su máximo honor a un cantante que ha triunfado comercialmente por revivir un sonido del funk clásico y bullanguero.

En total, Mars obtuvo seis galardones, pues se llevó también los de mejor interpretación de R&B(That’s What I Like), mejor canción de R&B (That’s What I Like) y mejor álbum de R&B (24K Magic).

Se impuso a Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como a 4:44, de Jay-Z, entre otros. Por cierto, los puertorriqueños presentaron aquella popular pieza en la gala, inyectando sabor latino a la entrega, en la que destacó Kendrick Lamar, pues obtuvo cinco galardones y abrió el espectáculo con una actuación de alto contenido político.

Lamar, de 30 años, sumó sus premios en las categorías de hip hop (mejores: disco de rap, video musical, interpretación, canción de rap e interpretación de rap), en las que el favorito era Jay-Z, con un total de ocho por su aclamado 4:44, álbum muy personal, en el que pide disculpas a su esposa Beyoncé por su infidelidad.

Despacito, primer tema en español en 30 años nominado al Grammy a canción y grabación del año, se fue con las manos vacías, pese a ser uno de los éxitos globales más grandes de todos los tiempos y a que su video tiene más de 5 mil millones de vistas en YouTube.

El anfitrión, James Corden (conocido por su programa The Late Late Show y su sección Carpool Karaoke), dijo en broma que nunca había oído antes la canción y que Luis Fonsi y Daddy Yankee deberían llevarla a la radio.

En la ceremonia, la poderosa actuación de Kesha y el llamado de Janelle Monae a luchar contra el abuso sexual y la discriminación en el mundo de la música pusieron fin a la apatía de la industria frente al movimiento #Time’s Up.

En tanto, Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels y Andra Day acompañaron a Kesha en el escenario para interpretar Praying, que esta última dedicó a #MeToo.

Asimismo, estrellas que incluyeron a Lady Gaga, Miley Cyrus y Ne-Yo portaron rosas blancas en la alfombra roja, en muestra de solidaridad.

Otros ganadores de la noche fueron los grupos LCD Soundsystem, The War on Drugs y The National, que obtuvieron los premios a mejores discos de música para bailar, rock y alternativa, respectivamente.

La mejor nueva artista fue Alessia Cara; la mejor actuación pop individual se entregó a Ed Sheeran, quien también ganó por el mejor álbum de pop vocal.

El mejor álbum, electrónico fue 3-D The Catalogue, de Kraftwerk, y la mejor actuación de rock, You Want It Darker, de Leonard Cohen.

Estados Unidos “fue construido por soñadores y para soñadores persiguiendo el sueño americano”,dijo en la entrega la joven cantante Camila Cabello, quien pidió que los dreamers no sean olvidados.

Cabello, nacida en La Habana de madre cubana y padre mexicano, presentó a la banda U2, que tocó en una tarima instalada en medio del río Hudson cerca de la Estatua de la Libertad, símbolo de la inmigración en ese país.

Latinoamericanos

Asimismo, Shakira, Residente, Aída Cuevas y Rubén Blades fueron premiados en los géneros latinos, los cuales se entregan antes de la ceremonia televisada.

Shakira obtuvo el Grammy al Mejor disco pop latino de 2018 con El Dorado.

El cantante Residente, de Calle 13, ganó el premio al mejor disco de rock latino, urbano o alternativo por su placa como solista Residente, el cual compitió contra producciones de Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Los Amigos Invisibles, C4 Trío y Desorden Público.

La cantante Aída Cuevas consiguió el Grammy al mejor disco de música regional mexicana conArrieros Somos.

En tanto, el mejor disco tropical latino fue para Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta, por su producción Salsa Big Banda.

La ceremonia de la entrega de los Premios Grammy incluyó 84 categorías.

