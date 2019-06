Arrastra Comapa aún casi 40% de agua no facturada de usuarios

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Junio 24 – . A fin de evitar cobros de agua no facturada o bien por tener una toma irregular, déficit que podría alcanzar hasta un 40 por ciento, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), recomendó aprovechar los ofrecimientos de regularización.

El exhorto a través de circulares por parte dela dependencia des para todas aquellas personas que recientemente adquirieron una vivienda, realizar la contratación del servicio de agua potable y drenaje al momento de recibir la casa habitación por parte de la constructora y evitar conectarse clandestinamente.

Dicha invitación es realizada a través del programa Comapa en tu Colonia, el que se implementó ante la detección de un gran número de domicilios que se encuentran conectados al servicio de agua potable de forma irregular, mismo que no están dados de alta en el padrón de usuarios por tanto consumen sin pagar.

“En los recorridos detectamos a muchos en las colonias que se cuelgan de forma irregular, los que llegan a veces hasta en un 30 o 40% de viviendas en una sola colonia”, señaló Rodolfo González Morales, gerente general de la Comapa.

Hizo saber que en la mayoría de dichas viviendas son en colonias nuevas, lo que propició la aplicación de este programa para lograr la regularización ahora a través de estos programas para no tener que llegar a sanciones.

“La verdad es que sigue siendo una cifra bastante fuerte de irregulares. Estamos visitando las distintas colonias, principalmente las de reciente creación con la intensión de invitar a la ciudadanía que regularice su situación, ya que hay mucha gente que está conectada sin haber hecho su contrato”, abundó.

Detalló que el contrato haciende a mil 500 pesos se les da la facilidad de pagar y con solo 100 pesos podrá hacer su contrato y el resto lo podrán pagar en mensualidades, esto con el fin de que la gente que no cuente con el dinero para realizar el pago completo pueda regularizarse y dejar de infringir.

