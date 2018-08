Arrestan a locutora de “La Ley” por Realizar reto de “La Chona Challenge”

San Antonio, Agosto 03 – . La locutora Denisse, La Ronca, García, de la estación de radio La Ley, fue arrestada en el condado de Hidalgo, Texas, por realizar el reto de La Chona y poner en riesgo su vida y la de su hija. http://www.milenio.com/virales/arrestan-a-locutora-en-texas-por-la-chona-challenge

“Me estoy conectando porque mi huerca me está retando a que haga el Challence de La Chona. Y yo como que no quiero, pero se me hace que sí lo voy a hacer”, dijo ‘ La Ronca’ antes de bajar del auto en movimiento y empezar a bailar. Te recomendamos: Le ‘roban’ su bolso por unirse a ‘La Chona Challenge’

Unos segundos después de iniciar el reto, la mujer se percató de que un policía estaba detrás de ella y de inmediato subió al vehículo en marcha e intentó justificarse ante el alguacil diciendo que se trataba de un reto “y que todos lo están haciendo”. “El hecho de que los demás lo estén haciendo no quiere que usted también lo vaya a hacer… Va a quedar bajo arresto por poner en riesgo su vida y la de los demás también. Además por no traer licencia ni seguro (…) esto no es un chiste”, dijo el oficial Domínguez antes de esposarla.

Denisse García compartió en su cuenta de Facebook el video de 3:38 segundos y lo recomendó a sus seguidores como un ejemplo… a no seguir. http://www.milenio.com/virales/arrestan-a-locutora-en-texas-por-la-chona-challenge

Me gusta: Me gusta Cargando...